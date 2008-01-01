Кукушкин высказался о тяжелой победе во втором круге US Open

В следующем раунде он сыграет с австралийским теннисистом.

Михаил Кукушкин. Фото: olympic.kz©
Новости спорта Теннис
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Сегодня 09:34
Казахстанец Михаил Кукушкин прокомментировал свой выход в третий круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open), сообщает корреспондент Vesti.kz.

" Третий круг на US Open! Четыре часа на корте, не так легко после полугодового перерыва", - написал он в Instagram.

Отметим, что во втором круге Кукушкин обыграл чилийца Кристиана Гарина в пяти сетах со счетом 6:2, 6:1, 3:6, 4:6, 7:5. Причем в решающем сете Кукушкин проигрывал 1-3, но смог отыграться и вырвать победу. Встреча продолжалась три часа 55 минут.

В следующем круге казахстанец сыграет с австралийским теннисистом Джорданом Томпсоном, который прошел белоруса Егора Герасимова - 6:1, 6:4, 3:6, 6:3.
Метки:
US Open теннис Кукушкин Михаил США
Теннис
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Сегодня 09:34
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