Путинцева вышла во второй круг US Open-2020

Казахстанка Юлия Путинцева
квалифицировалась во второй круг Открытого чемпионата США по теннису
(US Open) в Нью-Йорке, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В матче первого круга она победила американку Робин Монтгомери
в двух сетах - 6:1, 6:3. Встреча длилась час и шесть минут.
Следующей соперницей Путинцевой станет белоруска Вера Лапко
, которая выиграла у швейцарки Виктории Голубич - 2:1 (1:6, 7:6, 6:2). Они встретятся 2 сентября.
Ранее Елена Рыбакина выиграла
у украинки Катарины Завацкой - 2:0 (6:3, 6:0) и вышла во второй круг, куда также отобрался Михаил Кукушкин
после победы
в матче против венгра Атиллы Балаша - 3:0 (6:4, 7:5, 6:4). При этом Александр Бублик
проиграл британцу Кайлу Эдмунду - 1:3 (6:2, 5:7, 5:7, 0:6).