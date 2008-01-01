Путинцева вышла во второй круг US Open-2020

Ее соперницей будет белорусская теннисистка.

Юлия Путинцева. Фото: regnum.ru©
Новости спорта Теннис
0
Сегодня 08:52
Казахстанка Юлия Путинцева квалифицировалась во второй круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в Нью-Йорке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче первого круга она победила американку Робин Монтгомери в двух сетах - 6:1, 6:3. Встреча длилась час и шесть минут.

Следующей соперницей Путинцевой станет белоруска Вера Лапко, которая выиграла у швейцарки Виктории Голубич - 2:1 (1:6, 7:6, 6:2). Они встретятся 2 сентября.

Ранее Елена Рыбакина выиграла у украинки Катарины Завацкой - 2:0 (6:3, 6:0) и вышла во второй круг, куда также отобрался Михаил Кукушкин после победы в матче против венгра Атиллы Балаша - 3:0 (6:4, 7:5, 6:4). При этом Александр Бублик проиграл британцу Кайлу Эдмунду - 1:3 (6:2, 5:7, 5:7, 0:6).
Метки:
теннис Путинцева Юлия US Open США
Теннис
0
Сегодня 08:52
© 2008 - 2020 ТОО «EML»