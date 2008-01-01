Михаил Кукушкин выиграл первый матч на US Open-2020

При этом другой казахстанский теннисист проиграл.

Михаил Кукушкин. Фото: olympic.kz©
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Сегодня 07:25
Казахстанец Михаил Кукушкин вышел во второй круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open), проходящего в Нью-Йорке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче первого круга он победил венгра Атиллу Балаша со счетом 3:0 (6:4, 7:5, 6:4). Игра длилась два часа и 18 минут. В следующем круге Кукушкин сыграет с  победителем пары Улисс Бланч (США) - Кристиан Гарин (Чили). 

А вот другой казахстанский теннисист Александр Бублик в первом круге уступил британцу Кайлу Эдмунду, причем последний сет проиграл вчистую - 1:3 (6:2, 5:7, 5:7, 0:6). Встреча длилась два часа и 49 минут. Следующим соперником Эдмунда станет серб Новак Джокович, который оказался сильнее боснийца Дамира Джумхура - 3:0 (6:1, 6:4, 6:1).
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теннис US Open Кукушкин Михаил Бублик Александр США
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Сегодня 07:25
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