Кукушкин и Дияс проиграли первые матчи после возобновления теннисного сезона

Причем с одинаковым счетом.

Михаил Кукушкин. Фото: Андрей Ударцев©
Новости спорта Теннис
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Сегодня 11:19
Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Зарина Дияс неудачно выступили в одиночном разряде турнира в Цинциннати, проиграв первые матчи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кукушкин уступил британцу Норри Кэмерону со счетом 0:2 (6:7, 2:6). Встреча длилась час и 28 минут. В следующем круге, 22 августа, Кэмерон сыграет против поляка Камила Майчрзака, который выиграл у португальца Жуана Соузы - 6:3, 6:3.

Дияс проиграла американке Энн Ли - 0:2 (1:6, 3:6). Матч длился час и две минуты. Следующей соперницей Ли станет Виктория Кузьмова из Словакии, победившая бельгийку Гретье Миннен - 7:5, 6:2. Игра запланирована на 21 августа.
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теннис Кукушкин Михаил Дияс Зарина США ATP WTA
Теннис
0
Сегодня 11:19
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