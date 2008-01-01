Кукушкин и Дияс проиграли первые матчи после возобновления теннисного сезона

Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин
и Зарина Дияс
неудачно выступили в одиночном разряде турнира в Цинциннати, проиграв первые матчи, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Кукушкин уступил британцу Норри Кэмерону
со счетом 0:2 (6:7, 2:6). Встреча длилась час и 28 минут. В следующем круге, 22 августа, Кэмерон сыграет против поляка Камила Майчрзака, который выиграл у португальца Жуана Соузы - 6:3, 6:3.
Дияс проиграла американке Энн Ли
- 0:2 (1:6, 3:6). Матч длился час и две минуты. Следующей соперницей Ли станет Виктория Кузьмова из Словакии, победившая бельгийку Гретье Миннен - 7:5, 6:2. Игра запланирована на 21 августа.