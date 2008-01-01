Путинцева стартовала с победы на своем первом турнире после возобновления сезона

Следующий матч она проведет 13 августа.

Юлия Путинцева. Фото: olympic.kz©
Новости спорта Теннис
0
Сегодня 08:45
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева победила австралийку Айлу Томлянович на турнире WTA в Лексингтоне (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч 1/16 финала завершился победой Путинцевой в двух сетах - 6:0, 6:4.

Для победы казахстанке потребовался один час и 25 минут. 

В следующем круге 13 августа Путинцева сыграет с Жиль Белен Тайхманн из Швейцарии, которая ранее оказалась сильнее Анны Калинской из России - 6:2, 7:5.

Отметим, что это первый турнир для Путинцевой после паузы, связанной с пандемией коронавируса.
Метки:
теннис Путинцева Юлия WTA США
Теннис
0
Сегодня 08:45
© 2008 - 2020 ТОО «EML»