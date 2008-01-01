Путинцева стартовала с победы на своем первом турнире после возобновления сезона

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
победила австралийку Айлу Томлянович
на турнире WTA в Лексингтоне (США), сообщает корреспондент Vesti.kz
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Матч 1/16 финала завершился победой Путинцевой в двух сетах - 6:0, 6:4.
Для победы казахстанке потребовался один час и 25 минут.
В следующем круге 13 августа Путинцева сыграет с Жиль Белен Тайхманн
из Швейцарии, которая ранее оказалась сильнее Анны Калинской из России - 6:2, 7:5.
Отметим, что это первый турнир для Путинцевой после паузы, связанной с пандемией коронавируса.