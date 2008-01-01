В Мадриде рекомендовали отменить проходящий перед Кубком Дэвиса теннисный турнир

Власти автономного сообщества Мадрид рекомендовали не проводить теннисный турнир, запланированный на середину сентября, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, передает РИА Новости.

По поводу ситуации высказался представитель местного минздрава Антонио Сапатеро.

"Учитывая рекомендации органов здравоохранения и увеличение числа случаев инфицирования в Мадриде и Испании в целом, организаторы анализируют и детально оценивают все возможные варианты, всегда думая о том, чтобы гарантировать безопасность всем участникам турнира", - сказал он.

В Мадриде 12-20 сентября должны состояться турниры Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

В пятницу минздрав Испании сообщил, что за 24 часа зафиксированы 1525 новых случаев заражения коронавирусом. За последние две недели диагноз COVID-19 был поставлен 27 020 пациентам, за неделю - 14 198.

Напомним, что в ноябре в Мадриде проходит финальная часть Кубка Дэвиса.