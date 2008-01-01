Открытый чемпионат США по теннису должен состояться по плану

Ассоциация тенниса США (USTA) намерена провести Открытый чемпионат США по теннису и турнир серии "Мастерс" в Нью-Йорке в запланированные сроки, сообщает агентство "Р-Спорт".

Начало турнира "Мастерс" в Нью-Йорке, который изначально должен был состояться в Цинциннати, намечено на 22 августа. US Open должен пройти с 31 августа по 13 сентября.

"USTA продолжает придерживаться плана по проведению Открытого чемпионата США и "Мастерса" в Нью-Йорке. Мы по-прежнему уверены, что наш главный приоритет - здоровье и безопасность всех участников обоих турниров - остается на прежнем уровне", - говорится в заявлении USTA.

"Мы разработали план по охране здоровья для снижения риска заражения в условиях ограниченной среды, состоящей из места проведения турнира и гостиниц для игроков. Штат Нью-Йорк продолжает оставаться одним из самых безопасных мест в стране в плане обстановки с коронавирусом", - сказано в релизе.