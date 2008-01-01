Китай отменил теннисные турниры до конца года

ATP и WTA объявили об отмене турниров в Китае этой осенью из-за пандемии COVID-19, передает "Чемпионат". Решение принято в соответствии с директивой Главного управления спорта Китая, до конца года запретившего в стране любые международные спортивные соревнования.

Таким образом, не состоятся турниры, которые должны были пройти с конца сентября до конца ноября:

- турниры ATP 500 в Чэнду и Чжухае;

- турнир ATP 500 в Пекине;

- "мастерс" ATP в Шанхае;

- турниры International WTA в Наньчане и Гуанчжоу;

- "премьеры" WTA в Чжэньчжоу, Ухани, Пекине;

- итоговый турнир WTA в Шэньчжэне;

- малый итоговый турнир WTA в Чжухае.

На данный момент планируется в августе возобновить официальный сезон WTA в Европе, сезон ATP - в США. Решение о проведении US Open ожидается на следующей неделе, "Ролан Гаррос" должен начаться 27 сентября.

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