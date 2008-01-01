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Футбол Футбол. Зарубежные чемпионаты

Алашкерт Ер

Профиль команды Матчи команды Трансферы
Страна
Армения Армения
Местонахождение
Ереван
Тренер
Абраам Хашманян
Участники
мужчины
Средний возраст игроков
32,6
Игрок Дата рождения Позиция
6 Армения Арарат Аракелян 01.02.1984 зщ
11 Армения Арсен Балабекян 24.11.1986 пз
14 Армения Арам Барегамян 06.01.1988 пз
10 Армения Хорен Веранян 04.09.1985 пз
20 Украина Александр Волчков 18.07.1985 зщ
4 Армения Андраник Восканян 11.04.1990 зщ
22 Армения Норайр Гезалян 15.03.1990 нп
18 Беларусь Станислав Гнедько 07.01.1987 пз
21 Армения Артак Григорян 19.01.1987 пз
3 Бразилия Эбер Араужо Дос Сантос 10.08.1991 нп
20 Сербия Душко Дукич 21.06.1986 зщ
8 Армения Рафаэль Казарян 17.05.1990 пз
9 Армения Геворг Карапетян 10.06.1990 нп
1 Армения Геворг Каспаров 25.07.1980 вр
7 Армения Мигран Манасян 13.01.1989 нп
19 Армения Ваагн Минасян 25.04.1985 зщ
5 Армения Карен Мурадян 01.11.1992 пз
15 Армения Арам Овсепян 06.06.1991 пз
13 Армения Геворг Погосян 26.08.1986 зщ
17 Беларусь Сергей Усеня 04.03.1988 зщ
2 Мали Секу Фофана 26.09.1989 зщ
55 Армения Армен Хачатрян 25.09.1984 вр
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