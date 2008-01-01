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Хоккей Континентальная Хоккейная Лига

Трактор

Профиль команды Матчи команды Турнирная таблица Трансферы Новости команды
Страна
Россия Россия
Местонахождение
Челябинск
Домашняя арена
ЛА "Трактор" (7500 мест)
Тренер
Петерис Скудра
Участники
мужчины
Средний возраст игроков
26,7
Игрок Дата рождения Позиция
22 Россия Егор Бабенко 05.02.1997 нп
5 Россия Артем Бородкин 11.10.1991 зщ
55 США Беларусь Ник Бэйлен 12.12.1989 зщ
51 Финляндия Ессе Виртанен 07.08.1991 зщ
38 Чехия Томаш Гика 23.03.1993 нп
10 Россия Антон Глинкин 28.10.1988 нп
90 Россия Андрей Гришаков 17.05.1999 нп
94 Россия Василий Демченко 16.03.1994 вр
41 Россия Андрей Ерофеев 29.01.1995 нп
2 Россия Богдан Жиляков 06.04.2000 зщ
79 Россия Игорь Исаев 08.08.1995 зщ
7 Россия Дмитрий Калинин 22.07.1980 зщ
24 Россия Руслан Карлин 02.02.1992 нп
89 Россия Илья Карпухин 13.07.1998 зщ
91 Канада Эндрю Кейлоф 09.05.1991 нп
72 Россия Сергей Коньков 30.05.1982 нп
90 Россия Ярослав Косов 05.07.1993 нп
87 Россия Кирилл Кошурников 30.06.1998 нп
78 Россия Алексей Кручинин 09.06.1991 нп
98 Россия Федор Малыхин 13.11.1990 нп
21 Россия Виталий Меньшиков 15.07.1989 зщ
60 Россия Артем Пеньковский 20.02.1995 нп
9 Россия Андрей Попов 15.07.1988 нп
11 Чехия Лукаш Седлак 25.02.1993 нп
23 Казахстан Россия Юрий Сергиенко 07.06.1995 зщ
30 Россия Владислав Сухачев 14.05.1998 вр
52 Россия Сергей Терещенко 28.12.1991 зщ
83 Россия Никита Тертышный 11.06.1998 нп
19 Канада Кристиан Томас 26.05.1992 нп
34 Россия Александр Тридчиков 10.07.1994 нп
8 Россия Егор Фатеев 03.11.1997 нп
28 Россия Иван Федотов 28.11.1996 вр
42 Россия Александр П. Шаров 23.06.1995 нп
68 Россия Марсель Шолохов 12.01.1998 нп
6 Россия Петр Ясинский 22.07.2000 зщ
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