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Футбол Футбол. Зарубежные чемпионаты

Атлантас

Профиль команды Матчи команды Трансферы
Страна
Литва Литва
Местонахождение
Клайпеда
Домашняя арена
Стадион "Центральный"
Тренер
Сергей Савченков
Участники
мужчины
Средний возраст игроков
26,7
Игрок Дата рождения Позиция
23 Австралия Литва Эван Александров-Ридли 19.06.1994 вр
34 Молдова Румыния Давид Андроник 09.07.1995 пз
6 Литва Андрюс Барткус 21.01.1986 зщ
17 Литва Маркас Бенета 08.07.1993 зщ
7 Украина Юрий Верещак 04.04.1994 нп
Литва Довидас Виркшас 01.07.1997 нп
3 Литва Витас Гашпуитис 04.03.1994 зщ
10 Литва Рокас Гядминас 13.04.1993 нп
99 Россия Олег Дмитриев 18.11.1995 пз
35 Литва Эдгарас Жарскис 04.05.1994 зщ
9 Литва Донатас Казлаускас 31.03.1994 пз
84 Литва Тадас Лабукас 10.01.1984 нп
1 Литва Дейвидас Микеленис 08.05.1995 вр
20 Литва Довидас Норвилас 05.04.1993 пз
88 Россия Сергей Обивалин 20.03.1995 зщ
13 Россия Андрей Панюков 25.09.1994 нп
28 Литва Линас Пилибайтис 05.04.1985 пз
21 Литва Юстас Разюнас 23.01.1995 зщ
8 Литва Скирмантас Ракаукас 07.01.1996 пз
19 Литва Рокас Филиповичус 22.12.1999 пз
4 Литва Робертас Фрейдгеймас 21.02.1989 зщ
25 Литва Мантас Фридрикас 13.09.1988 зщ
27 Молдова Андрей Чофу 31.05.1994 пз
30 Англия Сэм Шабан 04.11.1995 нп
24 Литва Винсентас Шаркаускас 11.08.1999 вр
11 Литва Домантас Шимкус 10.02.1996 пз
22 Литва Симонас Юшка 28.03.1994 зщ
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