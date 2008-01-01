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Баскетбол Высшая баскетбольная лига РК

Барсы Атырау-2

Профиль команды Матчи команды Турнирная таблица Трансферы
Страна
Казахстан Казахстан
Местонахождение
Атырау
Домашняя арена
ФОК "Авангард"
Тренер
Варис Круминьш
Участники
мужчины
Средний возраст игроков
17,9
Игрок Дата рождения Позиция
11 Казахстан Ернар Гайнеденов 11.02.2001 зщ
12 Казахстан Адильхан Геннадиев 26.09.2002 зщ
2 Казахстан Ернар Жексенбаев 20.10.2001 зщ
21 Казахстан Ростислав Инжеватов 21.06.2003 цт
34 Казахстан Махамбет Казимов 30.12.2003 зщ
23 Казахстан Иван Лукичев 27.06.2001 цт
77 Казахстан Даниил Мороз 10.01.2003 зщ
9 Казахстан Нурасыл Отегенов 23.03.2001 фв
55 Казахстан Богдан Рабченюк 11.03.2003 зщ
22 Казахстан Андрей Репалов 23.01.2003 зщ
8 Казахстан Никита Ридигер 30.07.2003 фв
4 Казахстан Станислав Сучу 25.07.2002 зщ
35 Казахстан Тимур Тангиев 04.03.2003 цт
4 Казахстан Данияр Тасбулатов 18.05.2002 цт
13 Казахстан Рахат Таукен 08.04.2002 фв
44 Казахстан Нуртас Телеубаев 05.01.2001 зщ
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