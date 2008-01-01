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Футбол Испанская Примера

Атлетико М

Профиль команды Матчи команды Турнирная таблица Трансферы Новости команды
Страна
Испания Испания
Местонахождение
Мадрид
Домашняя арена
Стадион "Висенте Кальдерон"
Тренер
Диего Симеоне
Участники
мужчины
Средний возраст игроков
28,3
Игрок Дата рождения Позиция
33 Испания Дамиан Агуэро 18.01.1997 нп
34 Испания Хайме Альмагро 14.03.1997 пз
25 Испания Бернабе Барраган 18.02.1993 вр
23 Аргентина Лучиано Дарио Виетто 05.12.1993 нп
14 Испания Габи 10.07.1983 пз
18 Испания Хесус Гамес 10.04.1985 зщ
2 Испания Уругвай Диего Годин 16.02.1986 зщ
36 Испания Ника Гомес 07.07.1997 пз
7 Франция Антуан Гризманн 21.03.1991 пз
35 Испания Оскар Дель Амо 24.10.1997 зщ
21 Испания Бельгия Янник Карраско-Феррейра 04.09.1993 нп
6 Испания Коке 08.01.1992 пз
16 Испания Аргентина Анхель Корреа 09.03.1995 пз
3 Италия Бразилия Филипе Луис 09.08.1985 зщ
19 Франция Испания Лукас 14.02.1996 зщ
11 Колумбия Джексон Мартинес 03.10.1986 нп
1 Испания Мигель Анхель Мойя 02.04.1984 вр
39 Испания Хуан Морено 11.05.1997 пз
40 Испания Альваро Мугуруса 10.05.1997 зщ
30 Испания Роберто Нуньес 03.01.1996 нп
17 Испания Сауль Ньигес 21.11.1994 пз
13 Словения Ян Облак 07.01.1993 вр
22 Гана Томас Парти 13.06.1993 пз
41 Испания Гилье Перес 10.01.1997 вр
42 Испания Альберто Рентеро 24.03.1997 пз
15 Черногория Стефан Савич 08.01.1991 зщ
4 Италия Бразилия Гильерме Сикейра 28.04.1986 зщ
44 Испания Гонсало Талавера 15.07.1997 зщ
10 Испания Оливер Торрес 10.11.1994 пз
9 Испания Фернандо Торрес 20.03.1984 нп
5 Португалия Тьягу 02.05.1981 пз
24 Испания Уругвай Хосе-Мария Хименес 20.01.1995 зщ
20 Испания Хуанфран 09.01.1985 зщ
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