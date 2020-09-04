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"Карантин в каких-то моментах сделал нас сильнее". Сестры Немич - о переносе Игр, сборах и неиссякаемой энергии

Спортсменки выполнили лицензию.

"Карантин в каких-то моментах сделал нас сильнее". Сестры Немич - о переносе Игр, сборах и неиссякаемой энергии
Александра и Екатерина Немич. Фото: Olympic.kz©
Новости спорта Водные виды спорта Синхронное плавание
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Перенос Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год лидерами сборной Казахстана по артистическому плаванию Александрой и Екатериной Немич изначально воспринимался отрицательным моментом. Однако позже в ситуации обнаружились плюсы. Об этом корреспонденту Vesti.kz рассказали сами спортсменки.

"Завоевывать олимпийские лицензии всегда очень волнительно и трудно. А заполучив ее, преодолеваешь своего рода барьер, после которого, наверное, психологически становится легче (улыбаются).

Перенос Олимпиады сначала был для нас настоящим ударом, но потом мы нашли плюсы и совместно с нашим тренером Жанной Демченко решили отработать все какие-то недочеты, стать еще лучше и сильнее.

Как раз в связи с переносом ОИ решили вплотную заняться тренировками в зале, которых иногда так не хватает.

У синхронисток ведь круглогодичные сборы. Мы всегда тренируемся. И можно, наверное, сказать, что карантин в каких-то моментах сделал нас сильнее.

Соревнований в этом году, конечно, не было, но для нас, как для опытных спортсменок, это не помеха. Мы наоборот полны сил, неиссякаемой энергии на будущий год", - отметили сестры Немич.

Свою лицензию Александра и Екатерина завоевали на чемпионате мира по водным видам спорта, которые состоялись в 2019 году в Южной Корее. Согласно регламенту квалификации, пять олимпийских путевок разыгрывались среди дуэтов с лучшим рейтингом в каждом из пяти континентальных чемпионатов (за исключением Японии - хозяйки ОИ). Именно так спортсменки и стали будущими участницами ОИ-2020.

 

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Метки:
Олимпиада-2020 Япония Казахстан Плавание

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