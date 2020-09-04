"Карантин в каких-то моментах сделал нас сильнее". Сестры Немич - о переносе Игр, сборах и неиссякаемой энергии

Перенос Олимпийских игр
в Токио с 2020 на 2021 год лидерами сборной Казахстана по артистическому плаванию Александрой
и Екатериной Немич
изначально воспринимался отрицательным моментом. Однако позже в ситуации обнаружились плюсы. Об этом корреспонденту Vesti.kz
рассказали сами спортсменки.
"Завоевывать олимпийские лицензии всегда очень волнительно и трудно. А заполучив ее, преодолеваешь своего рода барьер, после которого, наверное, психологически становится легче (улыбаются).
Перенос Олимпиады сначала был для нас настоящим ударом, но потом мы нашли плюсы и совместно с нашим тренером Жанной Демченко решили отработать все какие-то недочеты, стать еще лучше и сильнее.
Как раз в связи с переносом ОИ решили вплотную заняться тренировками в зале, которых иногда так не хватает.
У синхронисток ведь круглогодичные сборы. Мы всегда тренируемся. И можно, наверное, сказать, что карантин в каких-то моментах сделал нас сильнее.
Соревнований в этом году, конечно, не было, но для нас, как для опытных спортсменок, это не помеха. Мы наоборот полны сил, неиссякаемой энергии на будущий год", - отметили сестры Немич.
Свою лицензию Александра и Екатерина завоевали на чемпионате мира по водным видам спорта, которые состоялись в 2019 году в Южной Корее. Согласно регламенту квалификации, пять олимпийских путевок разыгрывались среди дуэтов с лучшим рейтингом в каждом из пяти континентальных чемпионатов (за исключением Японии - хозяйки ОИ). Именно так спортсменки и стали будущими участницами ОИ-2020.
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