В Минспорта прокомментировали скандал с казахстанскими синхронистками

Конфликт, возникший в сборной Казахстана по артистическому плаванию, резко отрицательно сказался на подготовке олимпийского дуэта и команды в целом. А ежедневные вбросы в социальные сети вносят в ряды спортсменок нервозность. Об этом сообщили в Комитете по делам физической культуры и спорта МКС РК в ответ на запрос от Vesti.kz.



Поводом для скандальной ситуации послужил пост представительницы команды Казахстана по артистическому плаванию Айгерим Исаевой, в основании которого лежат обвинения в адрес главного тренера Алии Каримовой и экс-главного тренера Жанны Демченко. Ниже представлен текст заявления (здесь и далее пунктуация и орфография сохранены).



"Я УСТАЛА! Сегодня хочу свой пост посвятить одной из проблем в синхронном плавании в Казахстане. Молчать я не хочу и не буду! И хочу чтобы знали, не имею ничего против спортсменок в команде. Считаю многих из них очень перспективными! Это не первый скандал, все длится с 2015 года! Хочу сказать, на тренерский пост я не претендую. Мы добиваемся справедливости. К 2020 году спустя пять лет которые прошли практически без изменений я поняла, если я молчу это означает полное согласие, НО ЭТО НЕ ТАК.



В 2017 году после всех наших публичных заявлений экс главный тренер Демченко Ж.Г была осуждена за хищение чужого имущества в особо крупном размере и подделка документов. Далее она спокойно восстанавливается практически во всех тренерских должностях и продолжает свою деятельность в синхронном плавании и всячески дальше препятствует многим талантливым тренерам и спортсменам, но еще более озлобившись. То есть мы доказав финансовые махинации, остаемся почему-то опять в этом болоте!



Получается можно наворовать, получить условный срок и спокойно возвращаться к работе в сборной.



Ни для кого не секрет что нынешней главный тренер страны Каримова Алия делает всё только как пожелает экс главный тренер, то есть по факту образно говоря "от перемены мест слагаемых сумма не меняется".



В чем тогда весь смысл? Чему может учится молодое поколение?



Как вы считаете может ли человек уличенный в воровстве быть еще и международным судьей? Ответ ДА! На международной арене она вершит судьбы многих ( есть доказательства ). Как можно выезжая как судья Казахстана топить своих же казахов? Моё мнение есть такие вещи которые как минимум не выносятся за пределы страны. Но неееееет, у нас всё не так!



Сейчас описала только часть событий за последние пять лет. У многих спортсменов и тренеров опустились руки. Я как и говорила ранее моя цель только СПРАВЕДЛИВОСТЬ! И я скажу что многие поменяли своё мнение в нашу сторону, так как очевидные факты происходят на наших глазах. И да у нас в команде принято поклонятся одной личности! И кто отказывается оказывается среди изгоев. Я хочу быть честной по отношению к себе".



Конфликтная ситуация затронула и дуэт, представленный сестрами Александрой и Екатериной Немич. По их словам, озвученным также в социальных сетях, участницы Олимпийских игр подверглись травле со стороны людей, не знающих истинного положения дел, - пользователей.



"После громких заявлений, провокационного видео, наш труд, наш дуэт, наш тренер подверглись откровенной травле от диванных критиков. Давайте каждый будет заниматься своим делом, делом, которое получается лучше чем у остальных. Раз вы так бьете себя в грудь, говоря о том что болеете этим видом спорта, зачем мешать? Как бы вы не старались, только с этими тренерами мы будем готовиться к нашим стартам. Довериться молодым и амбициозным - рисковать не станем! Этого мало, быть молодым, дерзким и амбициозным, нужно стать ПРОФЕССИОНАЛОМ! Пока "профессионалы" и не профессионалы будут строчить жалобы, мы будем тренироваться и защищать честь своей страны.



Обращаемся ко всем любителям спорта, в том числе синхронного плавания, не делать поспешных выводов, не оставаться в стороне. Поддержка и вера всей страны для нас бесценны!".



В связи с этим Vesti.kz направили запрос в Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Ответ прилагаем ниже в формате интервью.



- Что конкретно происходит в команде? Насколько оправданны слова Айгерим Исаевой?



- В июне текущего года А. Исаева и А. Керей-Баймаханова обращались к генеральному секретарю Федерации водных видов спорта Республики Казахстан (далее - Федерация) С. Дроздову с вопросами касательно подготовки сборной. Им было предложено обсудить эти вопросы непосредственно с главным тренером, с участием генерального секретаря и исполнительного директора Федерации. Но А. Исаева и А. Керей-Баймаханова от встречи с участием главного тренера отказались.



В национальной сборной команде по артистическому плаванию в настоящее время главным тренером является Алия Каримова, она назначена в апреле 2017 года. Жанна Демченко является личным тренером дуэта Екатерины и Александры Немич.



В состав сборной входят: дуэт (две спортсменки), группа (десять спортсменок), микс-дуэт (О. Махамбетияров, А. Исаева, личный тренер А. Керей-Баймаханова), резерв десять спортсменок. Из них девять членов команды - представители Нур-Султана, 12 - представители Карагандинской области, три - представители Алматы. Также тренерами сборной являются Н. Баймурзина, (тренер группы), М. Перцева, (тренер по ОФП), О. Сазыкина (тренер по плаванию), Я. Макарцева (хореограф). К работе со сборной привлечен тренер-консультант, известный мировой специалист А. Ермакова (Россия).



Команда в рамках подготовки к основным стартам 2020-2021 годов (Олимпийские игры, чемпионат Азии и прочие) продолжает тренировочный процесс в условиях карантина на аккредитованных НОК РК базах. Отечественный дуэт Немич на чемпионате мира FINA 2019 (Кванджу, Южная Корея), завоевал лицензию и готовится к участию в Олимпийских играх Токио-2020.



- Как решается возникшая ситуация, которая влияет на состояние команды и подготовку к Олимпийским играм?



- Возникшая конфликтная ситуация, связанная с размещенными видеообращением и постами А. Исаевой и других в социальных сетях, вызвала отрицательный резонанс вокруг сборной. Атмосфера в команде в настоящее время напряженная, ежедневные вбросы в социальные сети вносят в ряды спортсменок нервозность, дестабилизируют психологический настрой на работу.



Это резко отрицательно сказывается на подготовке как олимпийского дуэта, так и всей команды в целом, о чем сестры Немич поделились в своих постах.



- Это не первый случай возникновения скандала с участием тех же самых лиц. Насколько глубоки мотивы участников истории?



- В 2017 году было обращение в Федерацию группы бывших спортсменок (А. Керей-Баймаханова, А. Исаева, А. Жексембинова, А.Токтаган, А. Ермаханова, А. Наурызбаева) с жалобой на действия тренеров А. Каримовой и Ж. Демченко. Обстоятельства жалобы были рассмотрены и Федерацией, и Министерством культуры и спорта РК.



О мотивах инициаторов данной истории можно судить по выдвигавшимся требованиям три года назад, которые на сегодня, в принципе, не изменились. Согласно информации, распространенной ими в соцсетях, "молодые" и "амбициозные" тренеры О. Москвичева, и А. Керей-Баймаханова считают, что уже обладают достаточными опытом, квалификацией и достижениями, чтобы полностью заменить существующий тренерский штаб сборной команды.



Однако фактически их тренерские достижения и профессионализм несопоставимы с уровнем действующих тренеров сборной, поэтому оснований для реакции на такие заявления нет. Лучшим результатом микс-дуэта в составе А. Исаевой и О. Махамбетиярова, который тренирует А. Керей-Баймаханова, является девятое место из девяти дуэтов на чемпионате мира-2019, четвертое место из четырех на финале Мировой серии, воспитанницы О. Москвичевой являются победителями и призерами возрастных чемпионатов Азии (13-15 лет).



- Подтверждена ли информация о том, что Демченко на международных турнирах, выступая в качестве судьи, работала против спортсменов из Казахстана?



- Фактами касательно работы Демченко в качестве судьи против спортсменов из Казахстана Федерация также не располагает. А. Исаева в своих постах никаких фактических данных (наименование мероприятия, дата, обстоятельства) и документальных доказательств не представила.



Демченко является с 2004 года судьей FINA международной категории "А" с правом судейства соревнований всех уровней, имеет безусловный авторитет в мировом синхронном плавании. Была судьей на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, регулярно судит на чемпионатах Азии, мира, Азиатских играх и прочих.



В качестве справки: работа всех судей FINA на международных стартах оценивается техническим комитетом FINA, поэтому, если судья переходит границы и "засуживает" кого-то или "подсуживает" кому-то (независимо от принадлежности к стране), становится объектом разбирательства с применением санкций. Обращений от FINA в Федерацию водных видов РК по вопросу нарушений судейской этики Демченко не было.



- Имеет ли право Демченко после судебной истории работать в своей текущей должности?



- Приговором суда от 24 марта 2017 года в отношении Ж. Демченко определено: "Вместе с тем, учитывая, что Демченко Ж.Г. совершила преступление с использованием своего служебного положения, суд считает необходимым назначить дополнительный вид наказания в виде пожизненного лишения права заниматься финансово-хозяйственной деятельностью, что не лишает ее в дальнейшем права заниматься тренерской работой с пользой для развития синхронного плавания в интересах страны".



Также согласно пункту 2 статьи 26 Трудового Кодекса РК к трудоустройству в организации в сфере физической культуры и спорта с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие судимость за уголовные правонарушения: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения и нравственности, половой неприкосновенности, за экстремистские или террористические преступления, торговлю людьми.



Перечисленные статьи УК РК к Демченко отношения не имеют. Таким образом, продолжая тренерскую деятельность, никаких законов, правил и ограничений Демченко не нарушила. В феврале 2017 года она освободила должность главного тренера и работает рядовым тренером.



- Как будет решаться возникший конфликт?



- На настоящий момент в Федерацию уже обратились главный тренер Каримова, тренер Демченко, спортсменки сборной с жалобами о развернувшейся в их адрес в интернет-пространстве травле со стороны отдельных лиц с просьбой оградить их от распространения недостоверных, порочащих честь и достоинство сведений. Обращений от других лиц нет. Федерацией данный вопрос будет решаться в правовом поле согласно законодательству РК.