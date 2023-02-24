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"Задумка была эпичная" - откровения Баландина о предложении возлюбленной и завершении карьеры

"Задумка была эпичная" - откровения Баландина о предложении возлюбленной и завершении карьеры
©фото из архива Баландина

Олимпийский чемпион Рио-2016 Дмитрий Баландин стал гостем подкаста Каны Бейсекеева, сообщают Vesti.kz. Казахстанский пловец откровенно рассказал, почему принял решение завершить карьеру, а также поделился забавной историей, как друзья едва не испортили его предложение руки и сердца. 

"Я, честно говоря, сильно наелся плаванием. Потому что для меня была цель выиграть Олимпиаду. И так случилось, звезды совпали, что я на первую же Олимпиаду приехал и выиграл ее. Окей, что дальше делать? Ну вот сейчас есть цель - с командой взять на Азиатских играх медаль. 2018 год - мы делаем это. Я такой - ага, что бы еще придумать?

Вторая Олимпиада вроде бы не за горами, надо постараться еще раз поехать на Олимпиаду, выложиться на максимум, попробовать взять медаль. Ну то есть амбиции были. И вот Олимпиаду переносят. А мне очень тяжело было держаться, потому что в Казахстане мне было не с кем плавать.

У нас была сборная, был хороший костяк, но мы все плаваем разными способами, кто-то в Астане живет, кто-то в Таразе, кто-то в Усть-Каменогорске, и мы редко вместе плаваем, чтобы сильная группа была, только на сборах. В основном дома я плаваю с маленькими детьми плюс-минус. Но нас отправили в Америку в 2019 году на год. И это был для меня нереальный опыт и за счет этого я наверное продержался до Олимпиады. Заряд эмоциональный был, но пандемия - Олимпиаду переносят.

Из Америки уезжаем, сидим на карантине, непонятно - будет, не будет. Нереально сложно собраться было. Мы здесь готовились и я прям из последних сил плавал. Я проплыл на Олимпиаде, и потом был сложный период в жизни (у Баландина скончался отец. - Прим. ред.) и эмоциональный спад был. И я до Олимпиады понимал, что каждый прыжок в бассейн дается мне все тяжелее. И когда Олимпиада прошла, я понял, что я для себя в карьере выиграл все, что хотел. Дальше плавать - это мучать себя. Я перестал кайфовать от этого и решил, что пора завязывать", - сказал Баландин.

В сентябре прошлого года пловец решил завершить карьеру и в тот же месяц сыграл свадьбу. А годом ранее он сделал предложение своей возлюбленной Кристине Тыныбаевой. Причем в его задумке участвовали друзья, но организовать идеально не получилось, о чем чемпион вспоминает со смехом. 

"Уже скрипач уехал, свечки потухли. Я думаю - все, надо делать предложение. Уже ночь, стемнело. Говорю красивый тост и в моменте встаю на колено, делаю предложение. Она в слезах. Конечно - "да". Выбегают все, все красиво, фотки классные получились. Но самый прикол - какая была задумка эпичная. Там должно было быть все настолько круто. И насколько все посыпалось, начиная от таксиста и заканчивая тем, что скрипач ушел", - поделился Баландин.

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Метки:
Баландин Дмитрий Олимпиада-2016 Бразилия

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