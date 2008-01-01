"Не русская из России, а русская из Казахстана". Паралимпийка впервые попала на обложку Playboy

Немецкая пловчиха Елена Кравцова стала первой паралимпийкой, попавшей на обложку Playboy, сообщает "Евроспорт".

У казахстанской спортсменки с русскими корнями в возрасте семи лет была диагностирована макулодистрофия - генетическое заболевание глаз, с тех пор она продолжает постепенно терять зрение. В возрасте 12 лет девушка вместе с семьей переехала в Германию.

"Меня часто спрашивают, кем я себя считаю - русской или немкой. Мой сегодняшний образ жизни, мои взгляды - европейские. Но в душе и по своему менталитету я русская. Но не русская из России, а русская из Казахстана, там люди все-таки другие - скромнее, вежливее, строже воспитаны", - рассказала Кравцова в интервью "Живому Берлину".

"Я не могла упустить эту возможность. Два дня съемок были великолепны. Я всегда хотела попробовать себя в качестве профессиональной модели, и я сделала это. Я получила много удовольствия. Конечно, был ажиотаж - некоторых это шокировало, но должна сказать, что я была приятно удивлена великолепными отзывами и множеством комплиментов", - цитирует Елену The Sun.

Как сообщает издание, до Кравцовой никто из паралимпийцев не становился героем обложки Playboy.

Кравцова взяла "серебро" на Паралимпиаде в Лондоне в 2012 году. Елена видит всего на три процента от нормы.