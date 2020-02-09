"Не русская из России, а русская из Казахстана". Паралимпийка впервые попала на обложку Playboy

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG! Прямая трансляция матчей КПЛ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Плавание Прыжки в воду Синхронное плавание Рафтинг Серфинг Кайтсерфинг Виндсерфинг Водное поло Гребля
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Не русская из России, а русская из Казахстана". Паралимпийка впервые попала на обложку Playboy

Она рассказала, как это получилось.

"Не русская из России, а русская из Казахстана". Паралимпийка впервые попала на обложку Playboy
Фото: instagram.com/elena_krawzow
Новости спорта Водные виды спорта Плавание
0

Немецкая пловчиха Елена Кравцова стала первой паралимпийкой, попавшей на обложку Playboy, сообщает "Евроспорт".

У казахстанской спортсменки с русскими корнями в возрасте семи лет была диагностирована макулодистрофия - генетическое заболевание глаз, с тех пор она продолжает постепенно терять зрение. В возрасте 12 лет девушка вместе с семьей переехала в Германию.

"Меня часто спрашивают, кем я себя считаю - русской или немкой. Мой сегодняшний образ жизни, мои взгляды - европейские. Но в душе и по своему менталитету я русская. Но не русская из России, а русская из Казахстана, там люди все-таки другие - скромнее, вежливее, строже воспитаны", - рассказала Кравцова в интервью "Живому Берлину".

"Я не могла упустить эту возможность. Два дня съемок были великолепны. Я всегда хотела попробовать себя в качестве профессиональной модели, и я сделала это. Я получила много удовольствия. Конечно, был ажиотаж - некоторых это шокировало, но должна сказать, что я была приятно удивлена великолепными отзывами и множеством комплиментов", - цитирует Елену The Sun. 

Как сообщает издание, до Кравцовой никто из паралимпийцев не становился героем обложки Playboy.

Кравцова взяла "серебро" на Паралимпиаде в Лондоне в 2012 году. Елена видит всего на три процента от нормы.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Плавание Германия Девушки в спорте Playboy

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
17:55
Водный спорт

"Не русская из России, а русская из Казахстана". Паралимпийка впервые попала на обложку Playboy
6 августа
14:02
Водный спорт

Обладатель лицензии на Олимпиаду в Токио из Казахстана за рекордное время переплыл Иссык-Куль
18 июня
18:26
Другие

Олимпийский чемпион Баландин и Ильин обратились к Назарбаеву
11 июня
22:58
Другие

Назван первый номер рейтинга лучших спортсменов века с участием Головкина
5 июня
22:11
Бокс

Головкин опередил Кличко и обладателя "Золотого мяча" в рейтинге лучших спортсменов века
27 апреля
17:30
Другие

Чемпионка мира по плаванию поделилась горячим фото в карантине
25 апреля
10:59
Водный спорт

"Бывали загоны". Баландин - о футболе, звездной болезни и переносе Олимпиады
12 апреля
15:55
Водный спорт

Олимпийская чемпионка выставила на аукцион 59 лотов для борьбы с COVID-19
19 января 2020
10:34
Водный спорт

Баландин завоевал третью медаль на этапе мирового турнира от FINA
15 января 2020
11:15
Водный спорт

Баландин завоевал "бронзу" на этапе мирового турнира от FINA
9 декабря 2019
12:46
Водный спорт

Баландин взял медаль в своей "коронке" на открытом чемпионате США по плаванию
26 ноября 2019
15:41
Водный спорт

В 24-часовом заплыве в Алматы спортсмены преодолели 73 километра
13 ноября 2019
12:31
Водный спорт

В Алматы состоится 24-часовой благотворительный заплыв
14 сентября 2019
14:57
Происшествия

Укравший зеркала с авто Баландина и отпущенный из зала суда попался на таком же преступлении
1 сентября 2019
11:43
Водный спорт

Казахстанцы выиграли "золото" чемпионата мира по артистическому плаванию среди молодежи
27 августа 2019
12:23
Водный спорт

Казахстан завоевал 12-ю лицензию на Олимпиаду-2020
25 августа 2019
16:56
Благотворительность

Перчатки Головкина с автографом оказались самыми дорогими на благотворительном аукционе в Боровом
26 июля 2019
21:52
Водный спорт

"Для меня чемпионат мира еще не закончился". Баландин - об упущенной медали и планах на предолимпийский сезон
26 июля 2019
18:56
Водный спорт

Олимпийский чемпион Баландин остался без медалей чемпионата мира на своей коронной дистанции
25 июля 2019
18:14
Водный спорт

Баландин с лучшим результатом сезона пробился во второй финал ЧМ-2019 по плаванию
22 июля 2019
17:41
Водный спорт

Олимпийский чемпион из Казахстана Баландин выступил в финале ЧМ-2019 по плаванию
22 июля 2019
00:41
Водный спорт

Дмитрий Баландин пробился в финал чемпионата мира по плаванию
21 июля 2019
11:47
Водный спорт

Дмитрий Баландин выполнил квалификационный норматив на участие в Олимпиаде-2020
17 июля 2019
22:15
Водный спорт

"Готовился полгода". Как юрист из Алматы первым из казахстанцев в одиночку переплыл Ла-Манш
26 июня 2019
17:14
Живи спортом

Живи спортом вместе с нами. Полезные советы для занятий плаванием от Эльмиры Айгалиевой
23 июня 2019
18:08
Водный спорт

Дмитрий Баландин завоевал еще одну медаль на турнире в США
22 июня 2019
15:26
Водный спорт

Казахстанские пловцы Баландин и Мусин стали вторыми на международном турнире в США
2 июня 2019
11:33
Водный спорт

Казахстанец Баландин стал вторым на заключительном этапе мирового турнира
8 мая 2019
14:10
Водный спорт

Один из самых успешных тренеров в мире будет готовить Баландина и еще двух казахстанских пловцов в США
21 апреля 2019
21:42
Водный спорт

Казахстанский пловец стал чемпионом Азии и завоевал олимпийскую лицензию
29 мая 2015
16:15
Водный спорт

Михаил Еременко - пловец без рук
17 августа 2010
14:04
Водный спорт

Чемпионат по водным видам спорта
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика