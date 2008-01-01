Обладатель лицензии на Олимпиаду в Токио из Казахстана за рекордное время переплыл Иссык-Куль

Казахстанский пловец Виталий Худяков, обладатель лицензии на Олимпийские игры в Токио, многократный чемпион Азии за рекордное время переплыл Иссык-Куль, передает Olympic.kz.

Заплыв в 56 километров спортсмен решил приурочить к Олимпиаде в Токио. 5 августа на главном старте четырехлетия должны были стартовать соревнования по плаванию на открытой воде.

Заплыв стартовал пятого августа в 5:15 утра из Чолпон-Аты. Худяков финишировал на пляже Каджи-Сая. Дистанция заплыва составила 56 километров при температуре воды 18-19 градусов.

Максимальная глубина на маршруте через Иссык-куль составила 523 метра. Время заплыва - 13 часов 18 минут. Это является уникальным достижением по дальности и времени преодоления заплыва.

В общей сложности Виталий преодолел 56,2 километра. Данное время и дистанция зафиксированы представителем Федерации плавания Кыргызстана Ахметом Анарбаевым.

"Рад, что мне удалось добиться этого результата, подготовка не прошла даром. Надеюсь в следующем году я смогу удивить своих болельщиком ярким результатом на самих Олимпийских играх", - прокомментировал Худяков.

"В прошлом году нам с Виталием удалось завоевать лицензию на Олимпийские игры в Токио. Мы с Виталием хотели сделать особенное мероприятие, посвященное Олимпиаде и подумав, решили совершить этот заплыв, - отметил отец и личный тренер спортсмена Евгений Худяков. - Пятого августа должны были начаться соревнования на самой Олимпиаде, и если бы не обстоятельства, то в этот день мы бы стартовали на Олимпийских играх.

Честно говоря, я целых четыре раза думал остановить заплыв, потому что я переживал за Виталия, но ему удалось совершить это невероятное достижение. Мы начали подготовку в начале лета и начали ее с малых дистанций. В сам день заплыва, Виталий был готов ко всему, и я думаю благодаря этому ему удалось показать этот результат.

Я невероятно горжусь этим его достижением и надеюсь, что на Олимпийских играх в следующем году нам снова удасться удивить своих соотечественников" .

Отмечается, что до этого Иссык-Куль переплывали только в районе 36 километров.

Основными сложностями в преодолении дистанции оказались: длительность дистанции на открытой воде, которая в итоге составила 56 километров вместо ожидаемых 54 километров на карте, увеличенная нагрузка на спортсмена из-за расположения горного озера на высоте 1600 метров над уровнем моря, и температурный режим воды ниже 20 градусов.

Однако Худяков смог преодолеть все препятствия, установив новый рекорд озера. Подготовка к заплыву заняла несколько месяцев.

Худяков представляет Актюбинскую область. Он является мастером спорта международного класса. Пловец четырежды побеждал на чемпионате Азии (2013, 2017, 2018, 2019). В 2014 и 2016 годах выигрывал Пляжные игры. Лучшим достижением, показанным на чемпионате мира, являются седьмое и девятое места. Он является неоднократным чемпионом Казахстана. В 2016 году выступил на Олимпийских играх в Рио. На данный момент в его активе лицензия на участие в Олимпиаде-2020, которая должна пройти в 2021 году в Токио.