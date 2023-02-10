Титульные бой UFC и матчи лидеров АПЛ - смотри по специальному предложению только на setantasports.com

11 и 12 февраля любителей спорта ждут выходные, насыщенные важными играми и спортивными событиями. В Казахстане болельщики смогут воспользоваться специальным пакетом. Матч Арсенала с Брентфордом, а также поединок Махачева и Волкановски болельщики увидят только на платформе setantasports.com.

Одно из главных спортивных событий уик-энда - бой Махачева и Волкановски, запланированный на 12 февраля. Болельщики могут посмотреть этот бой эксклюзивно только на setantasports.com. Специально к этому событию любители ММА и других видов спорта получат 50-процентную скидку сроком на один месяц по промокоду (UFC284) на OTT-платформе setantasports.com.

UFC 284 - Чемпионский бой

Два лучших бойца UFC, №1 и №2 рейтинга - Александр Волкановски и Ислам Махачев сразятся 12 февраля. У Волкановски есть исторический шанс стать чемпионом в двух разных весовых категориях и, таким образом, стать пятым бойцом, добившимся этого. Со своей стороны, у Махачева есть шанс впервые защитить пояс в легком весе и стать бойцом номер один в рейтинге P4P (Pound for Pound).

Премьер-лига - битва за чемпионство вступает в решающую фазу

Состоятся и важные футбольные матчи. После поражения в прошлом туре от Манчестер Сити лондонский Арсенал поборется за укрепление лидирующих позиций в Премьер-лиге. Команда Микеля Артеты сыграет 11 февраля с находящимся на 7 месте Брентфордом. В случае победы Арсенал получит преимущество в 8 очков над командой Хосепа Гвардиолы.

Помимо этого, 15 февраля - только на платформе setantasports.com - болельщики посмотрят игру между Арсеналом и Манчестер Сити, а 18 февраля — встречу Челси и Саутгемптона. В рамках указанных трех матчей болельщик будет иметь возможность приобрести годовую подписку setantasports.com со скидкой 30% по промокоду (30OFF).

Кроме этих игр, setantasports.com покажет множество турниров по различным видам спорта. Следить за несколькими событиями одновременно позволяет функция Multiview – с ее помощью можно наблюдать за 4 трансляциями одновременно.

Весь сезон для подписчиков Setanta Sports в Казахстане доступны АПЛ, Ла Лига, Бундеслига, Серия А, Лига 1, а также NBA, NHL, UFC, ATP, WTA, Формула-1 и еще 12 турниров по различным видам спорта.

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