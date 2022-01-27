Спортсменка полностью оголила грудь в очень откровенной фотосессии

Российская баскетболистка Валерия Дерябина снялась в очень откровенной фотосессии для популярного мужского журнала. Модель признается, что готова к любой реакции.

"Искусство или пошлость?", - рассуждает спортсменка. - Сколько людей, столько и мнений. Кто-то будет в группе искусства, а кто-то считать, что это пошлость. Я же в группе искусства. Конечно же... В группе риска на осуждение".

Дерябина специализируется на стритболе, а теперь попробовала себя в новой роли.

А здесь и здесь можно увидеть те самые очень откровенные фото.