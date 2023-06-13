Криштиану Роналду и Джорджина Родригес подписали добрачный контракт

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес заключили добрачное соглашение, передает Mundo Deportivo.

По данным источника, пара подписала контракт после первой беременности Родригес. В нем оговариваются основы их будущего, а также защищаются активы португальского футболиста.

Так, в случае разрыва отношений, семейный дом в Испании будет принадлежать Родригес. Она также будет получать выплаты в размере 100 тысяч евро на протяжении всей жизни.

Напомним, что Криштиану и Джорджина до сих пор не женаты, несмотря на длительные отношения. У них есть общие дети.

В прошлом сезоне Роналду провел 16 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

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