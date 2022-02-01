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Казахстанская волейболистка порадовала фанатов горячим фото в купальнике

Казахстанская волейболистка порадовала фанатов горячим фото в купальнике
©instagram.com/tatarka5/
Новости спорта Еще Около спорта

Казахстанская волейболистка Татьяна Демьянова разместила очередное горячее фото в своем Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Теперь спортсменка, выступающая за клуб "Алматы", сделала снимок на пляже:

Демьянову считают одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана. Она часто публикует горячие фото в соцсетях, благодаря чему с каждым разом растет число ее подписчиков в Instagram. Их уже 185 тысяч, многие из которых с восторгом встречают ее новые снимки.

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Метки:
Волейбол Демьянова Татьяна

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