Девушка-боец UFC покорила фанатов горячим фото в бикини

30-летняя девушка-боец UFC из Швеции Беа Малецки (4-1-0) опубликовала на своей странице в Instagram фото в бикини, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На ее страницу подписаны 56,4 тысячи человек, многие из которых, конечно же, с восторгом встретили данный горячий снимок:

Малецки выступает в легчайшем весе, ей было 19 лет, когда она решила впервые попробовать себя в ММА. Девушка занималась тайским боксом и становилась победительницей чемпионатов Швеции, Европы и Кубка мира.

В последнем поединке UFC, 21 августа 2021 года, уроженка Стокгольма уступила бразильянке Жозиан Нуньес. Это поражение стало первым для нее, тогда как в UFC она дебютировала в 2019-м.

Беа в свое время обучилась на родине на инженера машиностроения.

А вот такие фото встречаются на ее странице в соцсетях: