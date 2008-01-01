"Қыздар, так что не подходите ко мне!". Алтынбекова постит видео в Instagram, Хамитов заигрывает

А мы продолжаем наблюдать за развитием отношений между волейболисткой Сабиной Алтынбековой и бойцом смешанных единоборств Куатом Хамитовым.

Vesti.kz уже писали о том, что 32-летний "Найман" решил жениться на длинноногой спортсменке, которой на днях исполнилось 24 года. Пара пока официальных заявлений не делала, но периодически обменивается публичными комментариями в социальных сетях.

Вот и на этот раз Хамитов не пропустил новую публикацию свой возлюбленной.

Алтынбекова опубликовала видео, где стреляет из винтовки.

"Қыздар, так что не подходите ко мне!" - написал Хамитов.

Листайте слайды в публикации.



Покорила Куата Хамитова, набрала миллион в Instagram и срывала трансляции. Сабина Алтынбекова отмечает день рождения