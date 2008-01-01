Известные казахстанские спортсмены "засветились" на свадьбе в карантин

Известные казахстанские спортсмены во время карантина попали в кадр на свадьбе, передают Tengrinews.kz.

В социальных сетях обсуждают видео с пышной свадьбы, прошедшей в одном из ресторанов Семея. Торжество проходило несмотря на карантинные запреты. Среди гостей мероприятия оказались два именитых казахстанских палуана - победители "Қазақстан Барысы" Айбек Нугымаров и Мухит Турсынов.

Нугымаров при этом также является также директором колледжа транспорта Семея. В июне этого года он переболел коронавирусом и из больницы записывал видеообращение к горожанам, в котором рассказывал о серьезности заболевания COVID-19.

На видеокадрах с тоя видно, что количество гостей в зале - не менее сотни человек. Они были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Видеоролик собрал множество возмущенных комментариев. Резонансное видео прокомментировали в полиции. На владельца ресторана и организатора свадьбы, проводившего семейное мероприятие во время карантина, может быть наложен штраф.

"7 ноября в 17:30 в ходе рейда, проведенного специальной мониторинговой группой, было установлено, что состоялось свадебное торжество в ресторане "Салтанат Сарайы" на улице Бегалина. В настоящее время по данному факту собраны материалы по статье 425 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, которые направлены в городскую службу СЭС для вынесения процессуального решения", - сообщили в Управлении полиции города Семея.