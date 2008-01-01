Сабина Алтынбекова нашла себе "мужа" и разгневала Куата Хамитова

Казахстанские спортсмены Куат "Найман" Хамитов и Сабина Алтынбекова не афишируют, состоят ли они в отношениях, но флиртуют в социальных сетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, сегодня волейболистка наслала гнев бойца на одного из своих поклонников. Парень опубликовал видео в Instagram, на котором предсказывается, что его жену будут звать Сабина, и отметил известную спортсменку. Алтынбекова сделала репост.

"За ним Куат Хамитов уже выехал", - написали девушке в приватном комментарии. Но она выставила это замечание на всеобщее обозрение в сториз, написав "Найману": "Не выезжай, пожалуйста".

Хамитов также отреагировал публично.

"Как скажешь, дорогая, но я очень зол на этого парня", - написал боец.

Напомним, на днях Хамитов в эфире одного из каналов неожиданно заявил, что хочет жениться на Алтынбековой. Волейболистка отреагировала, но так и не стало понятно, было ли данное заявление для нее тоже сюрпризом, или же она не хотела афишировать их отношения.