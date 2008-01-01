"Я горжусь своим флагом!". Звезды казахстанского спорта выступили против Бората

В Сети набирает обороты флешмоб против второй части скандального фильма "Борат", сообщает корреспондент Vesti.kz.

С инициативой выступили казахстанские спортсмены, которые публикуют фото с государственным флагом и хештегом #ягоржусьсвоимфлагом.

Акцию в интернете поддержали олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ольга Рыпакова, тяжелоатлет Илья Ильин, боксеры-профессионалы Жанкош Тураров и Мейирим Нурсултанов, представители мужской и женской сборных Казахстана по боксу, волейболистка Сабина Алтынбекова, капитан ФК "Астана" и экс-вратарь национальной команды РК Ненад Эрич, бойцы ММА Артем Резников и Жалгас Жумагулов и многие другие.

"Его фильм "Борат-2" и моя страна не имеют ничего общего, но я не понимаю, почему в нем должен быть изображен флаг моей страны?! Возможно, инцидент с Боратом когда-либо случался, но народ Казахстана и страны тут ни при чем!" - написал Ильин на английском, чтобы его пост был доступен зарубежной аудитории.

"Несмотря на то, что я не родился в Казахстане, но я являюсь гражданином страны!!! Казахстан для меня стал домом, и я горжусь тем, что мне посчастливилось защищать флаг страны в международных матчах, как в составе "Астаны", так и сборной!" - высказался Эрич, который является уроженцем Сербии.

"Мен өз туыммен мақтанамын!" - подписал свое фото на казахском языке Резников.

"Я знаю, что за меня дружно болел весь Казахстан, люди ждали от меня медали. Это колоссальная ответственность. И в момент самых бурных я почувствовала, что выполнила свой долг перед Родиной, и что моя страна - самая лучшая. И что вместе, под одним флагом, мы можем все!" - поделилась эмоциями Рыпакова.

Отметим, что казахстанские спортсмены не впервые выступают против фильма "Борат-2". Ранее в Нью-Йорке митинг организовал боксер-профессионал Димаш Ниязов, который работает там полицейским. Акция протеста прошла и в Алматы.

По сюжету фильма известный в Казахстане журналист Борат Сагдиев окажется в США и будет исследовать политическую жизнь страны в канун президентских выборов и бороться с пандемией коронавируса сковородкой.



















