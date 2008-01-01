У любителей - вечер бокса, а штанга - по видеокамере. Как можно проводить соревнования в Казахстане во время пандемии

Основная проблема, актуальная для многих сборных Казахстана, - это отсутствие соревновательной практики. Пока для атлетов действует запрет на выезд. И участие в международных турнирах является утопией. Более того, даже местные старты - это фантастика. Но даже при этих обстоятельствах соревнования некоторых форматов в стране проводятся.
Vesti.kz
предлагают несколько вариантов проведения состязаний по олимпийским видам спорта.
Итак, пока в нашей стране полноценную соревновательную практику получают футболисты, хоккеисты, баскетболисты, велогонщики, теннисисты, бойцы ММА и профи-боксеры. Совсем недавно стало известно о том, что и дзюдоисты получили разрешение выступить на "Большом шлеме" в Венгрии.
Ключевой момент - разрешение. Выехать на международные соревнования сейчас является настоящим испытанием. Помимо бесконечных тестов, справок, соблюдения строгих правил, важно еще получить "допуск" от курирующих данный процесс в Казахстане органов.
Так, не смогли поехать на два соревнования в Европе боксеры, ограничены ранее были легкоатлеты (хотя на ЧМ по полумарафону все-таки удалось вырваться), отсиживаются штангисты и представители многих других видов спорта.
Локальных соревнований, за исключением волейбола, баскетбола, футбола, хоккея, не предвидится. Об этом говорят тренеры, которые не знают, когда можно будет организовать хотя бы чемпионат Казахстана.
Тем не менее проводятся вечера профи-бокса. Также стартовали международные соревнования по пулевой стрельбе в Шымкенте. Последние, к слову, проводятся в режиме онлайн.
Это значит, что выход есть. И раз в определенном формате состязаться можно, то почему бы не подогнать под реалии традиционное проведение различных чемпионатов страны?
Например, бокс. Для того, чтобы основная сборная и ближайший резерв не простаивали, можно организовать вечер любительского бокса, где в каждом олимпийском весе сразились бы первые и вторые номера.
Так можно просмотреть все возрасты, не только основной состав. Тогда не надо будет любителям менять свой темп подготовки ради участия в бою на профи-ринге, ломать свою базу, адаптировать себя, испытывать стресс и так далее.
Еще проще дела будут обстоять в тяжелой атлетике. В каждом регионе есть функциональный зал. Современные технологии позволяют делать прямые включения с места событий при помощи доступных гаджетов.
Остается выбрать дату, формат, порядок трансляций и проведения соревнований, заявить команду и уладить технические нюансы.
В таком же ключе можно стрелять, выступать на гимнастических снарядах, упростить регламент и формат в некоторых видах спорта, где требуется непосредственный контакт с соперником.
Плавание тоже можно "урезать". Вместо восьми дорожек использовать только три или четыре (вопрос нахождения в воде атлетов закрыт, так как проводятся сборы в бассейне). Можно сократить количество дистанций.
В общем, выход найти можно, не теряя драгоценного сейчас времени. Без соревнований вся подготовка не имеет смысла.
Фото: ФК "Кайрат"©, olympic.kz, squarespace-cdn.com©