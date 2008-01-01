Тазы, тобет и ЮНЕСКО. Возрождение пород собак и официальное признание итбегi видом спорта

В Казахстане активно ведется работа по официальному признанию итбегi видом спорта. И прежде всего речь идет о разведении национальных традиционных пород тазы и тобет.



При этом подразумевается не только создание филиалов курирующей федерации, но и проведение соревновательной деятельности, создание спортивных секций и включение в фонд ЮНЕСКО.



Главная же идея всего масштабного процесса - возрождение и сохранение части культуры Казахстана. Подробнее обо всем этом в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета по делам физической культуры и спорта МКС РК Серик Жарасбаев.



О возрождении традиционных пород собак



Основная идея достаточна проста. Испокон веков наши предки занимались скотоводством. Это было основное их жизненное подспорье. В этом им активно помогали непосредственно две породы собак: тазы и тобет. Первая из них - это охотничья порода, которая участвовала в ведении охотничьего хозяйства. Тобет же принимал участие в защите уже существующего поголовья скота.



То есть принцип и сама идея основываются на возрождении национальных традиционных пород собак, существовавших в хозяйстве наших предков.



Второе. На данный момент так сложилось, что численность представителей этих пород сократилась. Если взять данные, актуальные на сегодняшний день, то собак-тазы осталось свыше полутора тысяч (подчеркну, что официально зарегистрированных), а тобетов - чуть больше сотни. Это же критическая ситуация. Такого не должно быть.



Наряду с этим есть и количество обоих пород, которые являются неофициально зарегистрированными. Оно достигает более 40 тысяч.







В чем разница между двумя видами данных? Та организация, занимающаяся учетом и статистикой двух пород, работает с кинологической службой, учеными, которые занимаются вопросами селекции и отбора обсуждаемых пород. И они фактически признают, является ли собака чистокровной породой или же нет. Это обычная практика.



Дело в том, что собаководы, как у нас их называют "итбегi", не все соблюдают чистоту - смешивают с другими породами. Например, тазы мешают с русской борзой, а тобета - с алабаем.



Исключительная же особенность этих двух пород заключается в том, что они не трогают детей, не кусают. И сейчас их смешивают с другими породами, выращивая бойцовских псов. Это ошибочное и губительное направление.



Наш же интерес состоит из отстаивания и сохранения настоящей традиционной породы.







Что для этого надо



Во-первых, существует организация "Кансонар", которую возглавляет почетный деятель Оралбай Абдикаримов. Во-вторых, свою работу ведет Федерация "Тазы, тобет, борибасар", президентом которой является Оралбек Кайсанов. И мы хотим придать имеющемуся направлению спортивную составляющую.



На сегодняшний день в стране существует три ответвления развития национальных видов в подобном ключе: атбегi, құсбегі, итбегi. Последнее, к слову, пока официального статуса не имеет. И мы собираемся этому направлению как раз-таки его придать.



Та федерация, которая существует, не зарегистрирована в государственном реестре как спортивная организация. Для этого необходимо выполнить ряд требований, ключевыми из которых являются признание в Национальном олимпийском комитете, получение аккредитации в Министерстве культуры и спорта и создание филиалов не меньше, чем на половине всей территории страны.



При соблюдении всех данных норм организация приобретает:



- официальное признание итбегi видом спорта (уже проводятся соревнования, которая пока имеют любительский статус);

- государственное финансирование на развитие, а также проведение спортивных мероприятий;

- внесение в реестр видов спорта;

- формирование в регионах сборных команд, которые будут выезжать на конкурсы и соревнования;

- возможность открывать спортивные секции;

- запрет на проведение собачьих боев.







К сожалению, по-прежнему в стране существуют собаководы, которые получают удовольствие от подобного варварства, непонятного зрелища. И на это мы будем ставить официальный запрет.



Те породы, которые пройдут регистрацию, не смогут принимать участие в этих самых боях. Это будет прописано в строгих правилах, которые мы будем отстаивать.



О выходе на международный уровень



Уже сейчас вся названная выше работа ведется, и мы планируем ее завершить в конце 2020 - начале 2021 года. В перспективе же хотим зарегистрировать эти две породы в Международной кинологической ассоциации. Это наш важный шаг - выйти на международный уровень.







О соревновательной деятельности



Говоря о соревнованиях, хотел бы отметить, что без официального статуса вида спорта мы проводили различные турниры. Один из них был организован во время ЭКСПО-2017, чтобы гости, посетители были посвящены в национальную культуру. И мы на ипподроме провели показательные выступления.



Соревнования среди собак-тазы представляют собой забег, где перед участниками запускают механическую мишень-зверька (как правило механический заяц) с регулируемой скоростью передвижения. Собаки устремляются за ним, и побеждает в итоге тот, кто первым настигнет этого зверька.



Среди собак-тобет соревнования пока проводятся на основе антропометрических данных: рост, вес, ширина лап и так далее.



В общем, эту красоту надо сохранять. И мы хотим также провести законодательный процесс, который бы позволял прививать у детей любовь не только к этим собакам, но и к животным в целом.



О работе с ЮНЕСКО



На сегодняшний день в ЮНЕСКО вошли два национальных вида спорта: казакша курес и асык ату. В свое время мы эту работу проделывали. Если не ошибаюсь, лет пять назад. И сейчас эти виды вошли в список нематериального наследия культуры. И разведение тазы и тобета мы также собираемся внести в указанный список.







Фото: Петр Троценко© и tobet.kz