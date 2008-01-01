В Минспорта пояснили распространение запрета на выезд из страны на "Барыс" и сборную по футболу

В Министерстве культуры и спорта РК прокомментировали запрет на выезд спортсменов из-за пандемии коронавируса, который был введен в стране в минувшие выходные, сообщает корреспондент Vesti.kz. В частности, в ведомстве пояснили, что для ХК "Барыс", БК "Астана" и футбольных сборных выданы специальные разрешения.

"На основании протокольного решения заседания межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции от 13 октября текущего года разрешен выезд из республики Казахстан и обратный въезд в страну членам БК "Астана" для участия в играх чемпионата Единой лиги ВТБ. Данное решение было принято с учетом того, что в Единой лиге ВТБ разработан порядок проведения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий при проведении матчей чемпионата. А также мы должны сказать, что в случае отказа от подобных спортивных мероприятий предусмотрены штрафные санкции, так же как несоблюдение регламента в подобных чемпионатах, и даже вплоть до исключения из числа участников данного чемпионата.

Об участии национальной сборной РК по футболу. На данный момент под эгидой УЕФА участвуют три сборные Республики Казахстан по футболу - это национальная сборная, молодежная сборная до 21 года, а также женская сборная. На сегодняшний день составлен график участия этих сборных. И так же по требованиям УЕФА сборная Казахстана должна сыграть ряд матчей, в противном случае будут достаточно серьезные, согласно регламенту, выводы сделаны.

Вместе с тем хотелось бы сообщить, что в соответствии с определенными пунктами протокола МВК от 20 июля с сентября по декабрь 2020 года разрешен выезд из Республики Казахстан и обратный въезд национальной, молодежной и женской сборным Казахстана для участия в матчах Лиги наций, а также в отборочных этапах чемпионата Европы.

Мы хотели бы сказать, то, что касается запрета Минздрава на выезд спортсменов за границу - проработаны все алгоритмы, регламенты в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, которые выставляются главным санитарным врачом и Министерством здравоохранения. И, конечно, мы тоже заботимся о здоровье наших спортсменов.

Хотелось бы напомнить, что все турниры проходят без участия зрителей. Только спортсмены играют - по всему миру идет такая практика, потому что практически менее чем через год планируется проведение Олимпийских игр, чемпионатов мира, европейских чемпионатов и, конечно, участие наших спортсменов, поддержка ими спортивной формы необходима.

Поэтому, учитывая все риски, проведя все санитарно-эпидемиологические мероприятия согласно нормам, межведомственная комиссия сочла возможным при соблюдении всех норм участие наших сборных в этих мероприятиях.

Конечно, мы сами следим за тем, чтобы все нормы были выполнены", - прокомментировала министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

"С "Барысом" в октябре планируется три домашних матча и один выездной. На этот выездной матч также есть разрешение межведомственной комиссии. По аналогии, как с баскетболом и футболом, у них имеется разрешение на въезд и выезд", - добавил исполняющий обязанности председателя комитета по делам спорта и физической культуры Серик Жарасбаев.

Новое постановление. Минздрав Казахстана запретил выезд спортсменов за границу