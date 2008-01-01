В Нур-Султане прошел спортивный фестиваль "Жас жауынгер" для детей с особыми потребностями

В Нур-Султане в спортивном комплексе "Жекпе-жек" при поддержке Ассоциации боевых искусств Казахстана состоялся спортивный фестиваль "Жас жауынгер" для детей с особыми потребностями. В мероприятии приняли участие президент Ассоциации боевых искусств Казахстана Ануар Садыкулов, а также известные деятели культуры и спорта.



Садыкулов отметил, что и впредь Ассоциация будет оказывать всестороннюю поддержку особенным детям.







"Ассоциация боевых искусств Казахстана в этом году начала проект ЖАС ЖАУЫНГЕР. Проект направлен на поддержку особенных детей. Одной из целей Ассоциации является пропаганда и создание условий занятием спортом для наших детей. Особенностью проекта является то, что единоборства могут быть отличным инструментом для инклюзивности в спорте, особенно для детей. Мы поддерживаем и будем поддерживать данные инициативы. Совместно с Министерством здравоохранения Комитет национальной безопасности обеспечит детям прохождение лечебно-оздоровительных процедур в подведомственном санатории "Балхаш", - сказал президент Ассоциации.







Отметим, что данный фестиваль приурочили к Международному дню детского церебрального паралича, который ежегодно отмечается 7 октября. Мероприятие состоялось впервые в Казахстане в рамках проекта "Кедергісіз келешек" для поддержки особенных детей, для их социализации и популяризации адаптивного спорта. Также с участием четырехкратного чемпиона мира по тяжелой атлетике Ильи Ильина, боксера Мерея Акшалова, бойца ММА Жалгаса Жумагулова, обладателя "Қазақстан барысы" Бейбита Ыстыбаева был организован мастер-класс для особенных детей.











Все дети были награждены памятными медалями, спортивной формой и другими подарками от спонсоров. Мероприятие прошло без зрителей, при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм.