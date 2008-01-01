Возлюбленная Роналду предложила подписчикам заглянуть под свою одежду

Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего "Ювентуса"
и сборной Португалии Криштиану Роналду
, выложила в Stories Instagram несколько новых видео, сообщает Eurosport
.
Девушка предложила подписчикам посмотреть на домашнее животное - кошку, которую она спрятала под розовой кофтой. Судя по всему, кошка не имеет ничего против такого заточения.
У Джорджины 21,4 миллиона подписчиков в Instagram.
Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. В ноябре 2017-го бывшая продавщица магазина Gucci родила футболисту дочь Алану Мартину. Также у Роналду есть трое детей от суррогатных матерей.