Возлюбленная Роналду предложила подписчикам заглянуть под свою одежду

У нее их 21,4 миллиона в Instagram.

Фото: instagram.com/georginagio©
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Вчера 22:37
Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, выложила в Stories Instagram несколько новых видео, сообщает Eurosport.

Девушка предложила подписчикам посмотреть на домашнее животное - кошку, которую она спрятала под розовой кофтой. Судя по всему, кошка не имеет ничего против такого заточения.
У Джорджины 21,4 миллиона подписчиков в Instagram.

Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. В ноябре 2017-го бывшая продавщица магазина Gucci родила футболисту дочь Алану Мартину. Также у Роналду есть трое детей от суррогатных матерей.
Метки:
Футбол Ювентус Роналду Криштиану Италия
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0
Вчера 22:37
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