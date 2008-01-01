Проект My Win. Особенный подход к особенным детям

Что такое проект My Win? Как он помогает воспитанникам детских домов и детям с особенными возможностями? Об этом ведущему рубрики "Другой ты" Валихану Тену рассказал - мастер спорта международного класса по плаванию, неоднократный призер Азиатских игр и чемпионатов Азии по плаванию, двукратный Ironman, тренер Национального олимпийского комитета Евгений Азарьев.

- Добрый день, Евгений. Что представляет из себя проект My Win?

- Добрый день! У ежегодного спортивного проекта My Win двойная цель. Первая - это популяризация и развитие триатлона и циклических видов спорта. Вторая цель - помощь детям из интернатов для малообеспеченных семей, детских домов и детей с ограниченными возможностями.

Мы обучаем их триатлону и таким образом показываем ребятам, что они такие же, как и все, что им подвластны и спорт, и радость побед, и радость жизни.

- Я уже два с половиной года наблюдаю за вашим проектом, даже сам немного участвую в нем в качестве ведущего, и все время поражаюсь: как в наше меркантильное время возникла идея начать такое бескорыстное и благое дело?

- Идея проекта появилась в 2018 году у руководителя частного благотворительного фонда Champ1on Любови Пак. Она пришла ко мне и сказала, что хотела бы приобщить к спорту детей из социально уязвимых слоев населения. Речь шла о детях из интернатов и учениках коррекционных школ для слабослышащих и слабовидящих.

Мы согласились, но с большими опасениями: пойдут ли к нам дети, сможем ли мы набрать достаточное количество участников? Обошли три интерната, везде показывали презентацию и везде нас встречали восторженно. Ведь для этих детей наше предложение было фантастично и немыслимо - ходить в бассейн, ездить на велосипеде, да еще получать за это подарки!

В общем, сразу к нам записалось почти 250 детей. Конечно, не все стали заниматься спортом, половина желающих не прошла медицинское тестирование, так что в итоге у нас получилось 120 маленьких триатлетов. Пришлось приглашать еще тренеров, и вот так все завертелось. Сегодня у нас восемь тренеров.

- Как случилось, что модный, где-то даже хайповый тренер популярного фитнес-клуба в зените своей славы вдруг ушел в благотворительный проект, где нет ни знаменитости, ни поклонников, ни популярности?

- Мне кажется, у каждого нормального человека есть потребность к созиданию. А благотворительность - это и есть созидание. К тому же в этом проекте тренер получает гораздо большую отдачу, чем при работе в фитнес-клубе, пусть даже самом модном.

Когда ты видишь, как ребенок-сирота или ребенок, который и видеть-то может с большим трудом, вдруг начинает плыть, соревноваться с другими спортсменами, перед ним открывается азарт жизни и борьбы, и ты ко всему этом причастен - это многого стоит.

Так что для всех нас проект стал смыслом жизни, мы большую часть своего времени проводим с детьми и уже потихоньку расширяем географию. Мы взяли под свою опеку детей из Западного Казахстана, и теперь ждем, когда пройдет эта пандемия, чтобы приступить к тренировкам с ними. Кроме этого, совместно с движением "Жас сарбаз" мы будем обучат триатлону еще 80 детей-кадетов.

- Вы проводите большие чемпионаты, на которых участвует больше ста детей. Я, как член попечительского совета Almaty Triathlon Federation, вижу, что многие ваши дети показывают отличные результаты, некоторых уже можно рассматривать как кандидатов в члены сборной Алматы по триатлону. Насколько вообще сложно работать с такими детьми?

- У всех этих детей есть определенный психологический барьер, я бы его назвал "барьер обиженности". Если ты сможешь у ребенка этот барьер убрать - он моментально тебе доверится и у вас все будет хорошо. Эти дети очень благодарны любому, кто делает хоть какой-то хороший вклад в их судьбу.

- Какова глубинная философия вашего проекта?

- Наше огромное желание - дать детям почувствовать себя нужными обществу, жить одной спортивной семьей, быть здоровыми и уверенными в себе. Это очень важно для их социализации и успешного будущего, и через спорт это достигается лучше всего.

Имеются и другие тактические цели - воспитание силы воли, целеустремленности, развитие навыков общения со сверстниками и взрослыми.

- На чемпионатах My Win дети получают крутые подарки в виде велосипедов. Все сто детей-участников получают настоящие байки! Это, не считая угощений в виде тортов и других вкусностей. Кто вас спонсирует?

- Нас поддерживают друзья, нас поддерживают все неравнодушные казахстанцы, ведь популяризация спорта и здорового образа жизни - одна из наших миссий.

- В прошлом году ты и твои друзья совершенно инкогнито, не афишируя себя, собрали миллион тенге одной девочке на ножной протез. Эта девочка тоже спортсменка?

- Да, было такое дело. Бакытгуль - спортсменка-любительница, она участвует во всех мероприятиях города - "Алматы Марафоне", например. Бегать она не могла, проходила дистанцию на коляске. Говорила: "Вот будет протез, я побегу!" Теперь у нее есть протез, и она бегает.

- Как ваши дети пережили два локдауна?

- Очень скучали по нас, писали письма, сообщения. Хотя мы все время держали с ними связь, постоянно проводили онлайн-челленджи, недавно провели онлайн-марафон в республиканском масштабе. Это все делается чтобы создать мотивацию к занятиям спортом, не смотря ни на какую пандемию.

- Отлично! Позволь, я задам вопрос от родителей детей, которые только начали учиться плавать. Как осенью не простыть после посещения бассейна?

- Сушите голову после бассейна, дома кушайте витаминные салаты и тепло одевайтесь. Самое банальное и главное - носите шапку! Не думайте, что она вам не идет, здоровье важнее.

- И в заключение прошу дать совет всем, кто сейчас решил заняться спортом - ведь карантины и локдауны "спровоцировали" рост вовлеченности в физкультуру и ЗОЖ. Если человек в зрелом возрасте решил заняться спортом, с чего ему лучше начать?

- Я считаю, что нужно сочетать циклические и силовые виды спорта. Циклические виды спорта (бег, плавание, велосипед) тренируют сердечно-сосудистую и нервную систему, а силовые - не только качают мышцы, но и регулируют гормональный фон. Это особенно касается мужчин. Если хотите всегда оставаться мужчинами - тягайте штангу!

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