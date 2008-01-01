Выступающий в профи казах-полицейский из Нью-Йорка организовал митинг против "Бората-2"

Казах-полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов, который также выступает в профессиональном боксе, организовал митинг против второй части скандального фильма "Борат", сообщают Tengrinews.kz.

Группа, которая его поддержала, собралась на самой оживленной улице города - Times Square. Митингующие вышли с плакатами и флагами Казахстана. Кроме того, наши соотечественники пели казахские песни и играли на домбре.

"Многие прохожие сначала не понимали, о чем идет речь. Они думали, что это просто кино, но они не понимали, почему у нас идет протест. И многие подходили, спрашивали, фотографировались, и мы им объясняли, что этот фильм унизил нашу культуру и наш народ, страну. И они осознали, что "Борат" был фейком, и поддержали нас в этом. В общем, я думаю митинг имел позитивный эффект", - сказал Ниязов.