Яркий нокаут от Алимханулы, поражение Коточигова, Лория - в "Астане". Главное к утру

Подборка от Vesti.kz.

Жанибек Алимханулы. Фото: Inform.kz ©
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Сегодня 09:04
Vesti.kz представляют подборку главных спортивных событий к утру 10 октября. Выходной день начался с яркого нокаута от непобежденного казахстанского боксера Жанибека Алимханулы.

1. Жанибек Алимханулы эффектно нокаутировал аргентинца Гильермо Корию на вечере бокса в Лас-Вегасе. 

2. Еще один казахстанский боксер Виктор Коточигов потерпел первое поражение в карьере и потерял чемпионский пояс WBC International.

3. Уроженец Усть-Каменогорска Антон Худобин продлил контракт с "Далласом", с которым дошел до финала Кубка Стэнли в этом году.

4. Давид Лория стал новым исполнительным директором ФК "Астана", сменив Пола Эшуорта.

5. Два казахстанских дуэта вышли в финал женского парного разряда на турнире ITF в Египте.

6. Григорий Стангрит считает, что после Геннадия Головкина в Казахстане еще долго не будет топового боксера
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Коточигов Виктор Алимханулы Жанибек Лория Давид Астана ФК Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий
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Сегодня 09:04
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