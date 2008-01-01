Яркий нокаут от Алимханулы, поражение Коточигова, Лория - в "Астане". Главное к утру
Подборка от Vesti.kz.
Жанибек Алимханулы. Фото: Inform.kz ©
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представляют подборку главных спортивных событий к утру 10 октября. Выходной день начался с яркого нокаута от непобежденного казахстанского боксера Жанибека Алимханулы.
1.
Жанибек Алимханулы
эффектно нокаутировал
аргентинца Гильермо Корию на вечере бокса в Лас-Вегасе.
2. Еще один казахстанский боксер
Виктор Коточигов
потерпел первое поражение
в карьере и потерял чемпионский пояс WBC International.
3. Уроженец Усть-Каменогорска
Антон Худобин
продлил контракт
с "Далласом", с которым дошел до финала Кубка Стэнли в этом году.
4.
Давид Лория
стал новым исполнительным директором
ФК "
Астана
", сменив Пола Эшуорта.
5. Два казахстанских дуэта
вышли в финал
женского парного разряда на турнире ITF в Египте.
6. Григорий Стангрит считает, что после
Геннадия Головкина
в Казахстане еще долго
не будет топового боксера
.
Метки:
Коточигов Виктор
Алимханулы Жанибек
Лория Давид
Астана ФК
Геннадий GGG Головкин
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