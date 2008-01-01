Илья Ильин награжден медалью "Народная благодарность"

Известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин награжден почетной медалью "Халык Алғысы" - "Народная благодарность". Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram, передает корреспондент Vesti.kz.

По словам спортсмена, его отметили за активную волонтерскую деятельность во время карантина.

"Сегодня я был награжден почетной медалью "Халык Алғысы" - "Народная благодарность". Я реализовался как спортсмен и чувствую уважение и благодарность всего народа за мои победы, и поэтому я с большим уважением принимаю эту медаль!

Но моя жизнь продолжается, у меня есть большое желание быть успешным в новых направлениях и дальше делать добрые дела во благо страны и мира на земле! Но, как говорится, нужно начинать с малого и идти к намеченным целям!

В данный момент у меня пять проектов, и я полностью погружен в процесс их качественной реализации, после которых будут уже новые цели! Награждал нас сегодня заместитель акима Кызылординской области Серик Абжалиевич Ахметов. Хочу отметить Серика Абжалиевича и выразить ему свое уважение!

Медали вручали за активную волонтерскую деятельность во время карантина.

Поздравляю всех, кто получил медаль "Халык Алғысы", с наградой! Давайте будем делать еще больше добра!" - написал Ильин.

Напомним, ранее Ильин сообщил, что возглавил филиал Казахстанского союза спортсменов Кызылординской области. В этом году он завершил спортивную карьеру и был назначен на должность директора ледового комплекса "Мұз айдыны" в родной Кызылорде.

32-летний Ильин становился победителем чемпионатов мира в 2005, 2006, 2011 и 2014 годах. В 2016 году его лишили золотых медалей Олимпиады-2008 и ОИ-2012 после перепроверки допинг-проб и дисквалифицировали на два года.

Завершение карьеры, жизнь после спорта и лучшая победа. Илья Ильин - в прямом эфире Vesti.kz