"Приходит конец фейковым выборам". Куат Хамитов высказался о ситуации в Кыргызстане

Казахстанский боец Куат "Найман" Хамитов высказал свое мнение по поводу ситуации в Кыргызстане, где итоги парламентских выборов признали недействительными, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Представитель смешанных единоборств известен своими резкими и зачастую эпатажными высказываниями. В частности, он призывал казахстанцев стрелять в дезинфекторов, чтобы предотвратить заражение коронавирусом. Из-за этого Хамитов был доставлен в полицию, а выйдя на свободу, заявил, что пошутил.

Теперь же он не оставил без внимания ситуацию в соседней республике. Накануне в центре Бишкека начались протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент страны, произошли столкновения митингующих с силовиками. Протестующие требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Затем они ворвались в здание Белого дома и освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева из СИЗО.

"Пора странам СНГ понять, что время для хитрых игр прошло! Приходит конец фейковым выборам. Когда настоящих не пропускают наверх, то наступает хаос! Конечно, переворот - не всегда выход из ситуации, но когда народу не оставляют выбора... Не буду скрывать, мне всегда нравится видеть, когда народ борется за справедливость! Кыргызстан, мы с вами!" - написал Хамитов в Instagram.

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