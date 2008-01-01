"Астана" решила судьбу Эшуорта, а "Кайрат" - чемпион? Главное к утру

Подборка новостей от Vesti.kz.

Фото: ФК "Астана" ©
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Сегодня 09:05
После разгромного поражения от "Кайрата" в КПЛ в "Астане" решили судьбу Пола Эшуорта, капитан "Астаны" поднялся в топ-10 общего зачета "Джиро Д'Италия", Бахтиер Зайнутдинов в числе лучших игроков РПЛ, игрок молодежной сборной Казахстана будет играть в Испании, Шавкату Рахмонову, кажется, нашли соперника на дебютный бой в UFC, а Геннадию Головкину нужно обратить внимание на Чарло вместо Альвареса - эти и другие важные новости в подборке Vesti.kz

1. "Астана" снова ищет главного тренера. После разгромного поражения от "Кайрата" в матче, где почти решилась судьба чемпионства в КПЛ, Пола Эшуорта вернули на должность исполнительного директора.

2. Капитан "Астаны" на "Джиро Д'Италия" Якоб Фульсанг поднялся в топ-10 общего зачета. По итогам третьего этапа гонки он стал пятым. 

3. Бахтиер Зайнутдинов продолжает получать признание после яркого перфоманса за ЦСКА в матче РПЛ против "Урала". Дебютный гол позволил попасть ему в символическую сборную тура по версии Opta.

4. Сразу два молодых казахстанских футболиста перешли в европейские клубы. Воспитанник "Кайрата" Савелий Глазунов оказался в белорусской "Белшине", а игрок молодежной сборной РК Дмитрий Бачек перешел в испанский "Побленсе".

5. Похоже, что казахстанскому бойцу UFC Шавкату Рахмонову наконец нашли соперника на дебютный поединок. Рахмонов не может дебютировать больше года, а теперь его травмированного соперника готов заменить американский боец

6. Пока все казахстанские фанаты Геннадия Головкина ждут его третьего боя против Сауля Альвареса, обозреватель Vesti.kz считает, что о мексиканце надо забыть. И обратить внимание на чемпиона мира по версии WBC Джермалла Чарло. Почему на Чарло? Читайте здесь
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