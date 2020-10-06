"Астана" решила судьбу Эшуорта, а "Кайрат" - чемпион? Главное к утру

После разгромного поражения от "Кайрата" в КПЛ в "Астане" решили судьбу Пола Эшуорта
, капитан "Астаны" поднялся в топ-10 общего зачета "Джиро Д'Италия
", Бахтиер Зайнутдинов
в числе лучших игроков РПЛ, игрок молодежной сборной Казахстана будет играть в Испании, Шавкату Рахмонову,
кажется, нашли соперника на дебютный бой в UFC, а Геннадию Головкину
нужно обратить внимание на Чарло вместо Альвареса - эти и другие важные новости в подборке Vesti.kz
.
1. "Астана
" снова ищет главного тренера. После разгромного поражения от "Кайрата
" в матче, где почти решилась судьба чемпионства в КПЛ
, Пола Эшуорта вернули на должность исполнительного директора
.
2. Капитан "Астаны
" на "Джиро Д'Италия
" Якоб Фульсанг поднялся в топ-10
общего зачета. По итогам третьего этапа гонки он стал пятым.
3. Бахтиер Зайнутдинов
продолжает получать признание после яркого перфоманса за ЦСКА
в матче РПЛ против "Урала". Дебютный гол позволил попасть ему в символическую сборную тура
по версии Opta.
4. Сразу два молодых казахстанских футболиста перешли в европейские клубы. Воспитанник "Кайрата" Савелий Глазунов оказался в белорусской "Белшине"
, а игрок молодежной сборной РК Дмитрий Бачек перешел в испанский "Побленсе"
.
5. Похоже, что казахстанскому бойцу UFC Шавкату Рахмонову
наконец нашли соперника на дебютный поединок. Рахмонов не может дебютировать больше года, а теперь его травмированного соперника готов заменить американский боец
.
6. Пока все казахстанские фанаты Геннадия Головкина
ждут его третьего боя против Сауля Альвареса
, обозреватель Vesti.kz считает, что о мексиканце надо забыть. И обратить внимание на чемпиона мира по версии WBC Джермалла Чарло
. Почему на Чарло? Читайте здесь
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