Дело о хищении в ППСК "Астана" прокомментировали борцы с коррупцией

Антикоррупционная служба рассказала о ходе расследования уголовного дела в отношении экс-руководства и сотрудников профессионального спортивного клуба "Астана", передает Tengrinews.kz. Речь идет о хищении средств, выделенных на развитие велоспорта.

"Завершается ознакомление сторон с материалами уголовного дела в отношении руководства и должностных лиц Корпоративного фонда "Президентский профессиональный спортивный клуб "Астана" по факту хищения 520 миллионов тенге, выделенных на развитие велоспорта. После ознакомления дело будет направлено прокурору с обвинительным актом", - сообщили в Антикоррупционной службе.

О других подробностях дела не сообщается.

Напомним, марте 2020 года сообщалось об аресте экс-директора ППСК "Астана" Аманбека Кульчикова и сотрудницы велокоманды "Астана" Лаззат Шамшиевой.

Тогда же в Антикоррупционной службе заявили о схемах, которыми предположительно пользовались задержанные. Подробнее об этом читайте по ссылке.