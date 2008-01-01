"Разогнал эту сутулую собаку". Ковалев показал, как обкатывает свой автомобиль

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев показал тест-драйв своего автомобиля, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В своем аккаунте в Instagram Ковалев он признался, что разогнался до 292 километров в час.

"Классно продул сегодня горшки на одном из моих коней из конюшни Krusher's Cars в преддверии тест-драйва нашей предстоящей гонки между тачками из гаража.

P.S. Разогнал эту сутулую собаку до 292 километра в час. Это мой первый лимит. Следующая поездка будет 300+ километров в час", - написал Ковалев.

Напомним, последний бой он провел в ноябре прошлого года, когда проиграл мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу и лишился пояса WBO. Месяц спустя мексиканец оставил титул вакантным.