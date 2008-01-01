Чемпионка UFC Аманда Нуньес и ее жена завели ребенка

Фото новорожденной и другие снимки неординарной пары.

Аманда Нуньес (справа) и Нина Ансарофф. Фото: instagram.com/amanda_leoa
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Сегодня 18:36

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес впервые стала матерью, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Девушка придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации и состоит в браке с бойцом ММА Ниной Ансарофф. Последняя и родила девочку, а Нуньес в это время находилась рядом со своей женой.

О том, что они ждут пополнения, звезда UFC сообщила еще зимой в своем Instagram. Здесь же она поделилась и радостным событием. Девочку назвали Рейган Энн Нуньес.

"Невыразимо", - подписала боец фото с новорожденной. 

 

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0
Сегодня 18:36
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