Смотрите новый клип рэпера Сереги, в котором снялись Усик и МакГрегор

Звезда UFC ирландец Конор МакГрегор и украинский боксер Александр Усик снялись в клипе у известного рэпера Сереги, передает "Чемпионат".

Как удалось уговорить эпатажного бойца, не сообщается. Но известно, что из-за пандемии коронавируса он не смог присутствовать на съемках, но появился в кадре по видеосвязи.

Также участие в клипе приняли ряд других спортсменов и блогеров. Основной локацией стал заброшенный автобусный парк в Киеве.

Видео было снято на песню "Гуччидед", которая вышла месяц назад и уже стала популярной в социальной сети TikTok - ролики с ее использованием набрали более 30 миллионов просмотров.