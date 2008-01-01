Смотрите новый клип рэпера Сереги, в котором снялись Усик и МакГрегор

Ролики с этой песней очень популярны в TikTok.

Рэпер Серега в клипе "Гуччидед". Фото: gloss.ua©
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Сегодня 17:59

Звезда UFC ирландец Конор МакГрегор и украинский боксер Александр Усик снялись в клипе у известного рэпера Сереги, передает "Чемпионат"

Как удалось уговорить эпатажного бойца, не сообщается. Но известно, что из-за пандемии коронавируса он не смог присутствовать на съемках, но появился в кадре по видеосвязи.

Также участие в клипе приняли ряд других спортсменов и блогеров. Основной локацией стал заброшенный автобусный парк в Киеве. 

Видео было снято на песню "Гуччидед", которая вышла месяц назад и уже стала популярной в социальной сети TikTok - ролики с ее использованием набрали более 30 миллионов просмотров.

Метки:
МакГрегор Конор Усик Александр Профессиональный бокс UFC
Еще Около спорта
0
Сегодня 17:59
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