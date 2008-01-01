"Немногие могут делать так, как я". Казахстанская гимнастка и мастер кроссфита показала тренировку и дала советы

Мультиспортивный телеканал "Другой ты" меняет формат. Теперь съемочная группа канала и ее ведущий Валихан Тен сами приходят в гости к своим героям. Знакомьтесь: выдающаяся казахстанская гимнастка и мастер кроссфита Анна Товченик.

Анна Товченик - мастер спорта по спортивной гимнастике и пауэрлифтингу, мастер спорта международного класса по фитнесу, многократная чемпионка и обладательница Кубка чемпионов Казахстана, победительница Кубка Ильи Ильина по кроссфиту, победитель и призер множества международных соревнований, в том числе "Большого" Кубка по кроссфиту (Москва).

- Добрый день, Анна! Мы сегодня вместе будем выполнять тренировку, в ходе которой я буду задавать тебе вопросы, а ты честно на них отвечать! Итак, разминка, и вопрос первый! Когда ты пришла в спорт?

- В спорт я пришла в пять лет. В СССР секции были бесплатными, и тренеры сами ходили по школам и детским садам, чтобы найти одаренных детей. В числе этих одаренных оказалась и я. Так что в спортзал меня привел папа, который был невероятным фанатиком спорта. А если учесть и то, что я родилась в 1980 году - в год знаменитой московский Олимпиады, и папа пообещал всем, что я буду чемпионкой, станет понятно, почему я выбрала спорт, а спорт выбрал меня.

- Гимнастика, как известно, достаточно рискованный вид спорта. Какой был твой самый любимый снаряд и были ли травмы?

- Самым любимым было выступление на бревне. И хотя это считается самым опасным снарядом, я его не боялась, у меня все получалось. А вот не любила я разновысокие брусья. И еще я очень не любила и не люблю до сих пор растяжку. Даже сегодня я сажусь на шпагат только через "не хочу". Травмы, конечно, были - переломы, вывихи, сотрясения мозга… Все же я отдала гимнастике 13 лет, и трудно представить, что эти годы прошли вообще без падений. Сотрясения, по-моему, вообще привычное состояние гимнасток. С бревна упала - сотрясение, с перекладины упала - сотрясение…

- Еще одно "мучение" гимнасток - жесткая диета…

- До слез доходило! Я все время была в "группе пирожков" - детей, предрасположенных к быстрому набору веса, и меня лишали всего самого вкусного! На сборах тренеры отбирали все, что давали родители, за обедом убирали второе, оставляли только суп, на ночь вместо ужина - только кефир. Это было тяжело, но в дальнейшем эти навыки "полуголодной" жизни мне очень пригодились.

- Переходим от разминки к силовой части нашей тренировки. Ты занималась гимнастикой до 18 лет, а потом ушла в фитнес.

- Да, только это совсем не тот фитнес, который представляют многие современные дамы - красивый клуб, 15 девочек в ярких костюмах, веселенькая музыка, розовенькие гантели и радостно улюлюкающий тренер.

Профессиональный фитнес - это направление спорта, которое идет бок о бок с бодибилдингом и является тяжелым, хотя и красивым видом спорта, со своими соревнованиями, чемпионами и так далее.

- Добавлю, что фитнес в Казахстане тогда был явлением совершенно новым, и ты являлась законодательницей мод, этаким концептором фитнеса.

- Да, начинать было просто здорово, тем более, что мы толком не знали, с чего именно начинать - ведь это же смесь бодибилдинга, акробатики и гимнастики. Соревнования по фитнесу состоят из двух раундов.

Первый раунд - это сравнение, мы выходим на подиум в бикини, на высоких каблуках, здесь очень важны пропорции, прорисовка мышц, пластика, артистизм. А второй раунд - произвольная программа, где девушка показывает все свои таланты. Это и акробатика, и растяжка, и силовые элементы. Причем все это показывается в виде танца, под музыку.

- Сколько раз ты выигрывала чемпионаты Казахстана?

- Ой, даже не могу сказать. Сколько выступала - столько и выигрывала, за редкими исключениями. Точно знаю, что дважды выигрывала чемпионаты Азии.

- Это было что-то фееричное, потому что ты включала и ритмику, и гимнастические элементы. Я видел твои выступления и был в некотором недоумении, когда узнал, что ты ушла в другой спорт - кроссфит. Как это случилось? (Кроссфит - система функциональных высокоинтенсивных тренировок, в основу которой включены элементы тяжелой атлетики, гимнастики, аэробики, гиревого спорта, упражнения стронгменов и других видов.)

- Случилось все довольно забавно. Я только что вернулась из Шри-Ланки, где выиграла чемпионат Азии. Гуляла по городу и случайно увидела билборд: "Чемпионат Казахстана по кроссфиту". Я позвонила женщине-организатору и говорю: "Я хочу участвовать в чемпионате. Можно?" Она удивилась и говорит: "А вы знаете, что входит в кроссфит?" Я говорю: "Примерно". Она еще больше удивилась: "Ну, хорошо. Приходите завтра ко мне в зал, посмотрим". А я отвечаю: "Завтра не могу, у меня маникюр". Вот в таком духе проходил разговор.

В итоге я зарегистрировалась, пришла на чемпионат и… стала третьей. Это несмотря на то, что многие упражнения я делала неправильно, ведь в кроссфите важна скорость, а я выступала как академическая гимнастка.

- Остальные участницы разозлились?

- Еще как! Ведь это было мое первое выступление. Даже не выступление, а первая тренировка по кроссфиту. Потом мы нашли общий язык, и я начала усиленно заниматься, тем более, что кроссфит тогда был самым молодым и самым популярным видом спорта в Казахстане.

- И вот сегодня ты - единственная казахстанская спортсменка, выступающая в кроссфите в категории PRO. Сколько побед у тебя?

- Я выиграла два чемпионата Азии, "Большой" Кубок по кроссфиту в Москве, трижды получала титул "Самый подготовленный атлет в Казахстане", и я - первая и единственная спортсменка из РК, которая прошла отбор на чемпионаты на региональные Игры в Австралии. Круче этих игр есть только CrossFit Games в США. Для меня это самое главное достижение, потому что я вошла в историю кроссфита в Казахстане.

- Интересно, а почему только ты одна такая, почему у нас нет массовости в кроссфите, которая в итоге дает чемпионов?

- Наверное, здесь есть две причины. Первая состоит в том, что кроссфит - еще довольно молодой вид спорта в нашей стране. Вторая причина важнее. В кроссфите надо вкалывать, и вкалывать на износ. Немногие к этому готовы. К тому же кроссфит у нас не интересен ни чиновникам, ни спонсорам. Я помню, что для того, чтобы я смогла поехать в Австралию, пришлось объявлять краудсорсинг - сбор пожертвований. Люди буквально по копейке скидывались мне на поездку…

- Я знаю, что кроссфит сложен еще тем, что ты не можешь абсолютно точно подготовиться к соревнованиям, потому что не знаешь, какие упражнения там будут. Кроме того, это такой же травмоопасный вид спорта, как и гимнастика…

- К сожалению, да. Вот что случилось со мной. Я очень любила отжимания в стойке на руках, когда ты головой касаешься пола и затем резко "отбиваешь" себя вверх. Благодаря этому упражнению я выигрывала чемпионаты. Однако из-за этого же упражнения я заработала себе шейную грыжу, и моя пятилетняя кроссфит-карьера закончилась. Вот как бывает: нас губит то, что мы больше всего любим…

- Тем не менее ты сейчас полностью восстановилась, набрала потрясающую спортивную форму, вновь вернулась в фитнес и имеешь новые достижения…

- Да, я выиграла PRO-карту и теперь являюсь, опять же, единственной казахстанской профессиональной фитнес-спортсменкой в IFBB Pro League. То есть я могу выступать в самом главном чемпионате - Fitness Olympia.

- А в твоей программе есть акробатические элементы?

- Конечно! Вся сложность нашего спорта в том, что мы должны не просто "парить" над сценой, а показывать акробатические и силовые номера, все это в бешеном темпе под музыку! В этом вся прелесть фитнеса и вся его печаль. Немногие могут делать как я, даже если очень захотят.

- Традиционный вопрос: к чему ты сегодня готовишься?

- После получения PRO-карты я хотела попробовать себя на профессиональной сцене в Португалии. Но наступил карантин, и все в мире оказались невыездными. Тогда я нацелилась на аналогичный турнир в Испании, где как раз должен пройти отбор на Олимпию. Я думаю, у меня были все шансы пройти отбор. Но карантин продлили, и я вновь осталась дома. Так что все старты переносятся на следующий год.

- По традиции в конце беседы я прошу дать спортивный совет нашим читателям. Что ты хочешь пожелать казахстанцам?

- Я обращаюсь к девушкам. Не бойтесь кроссфита, не бойтесь работать с весом. Только силовые упражнения дадут вам красивую и стройную фигуру, выносливость и вечную молодость! Приходите в спортзал и занимайтесь спортом!