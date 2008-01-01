Смарт-часы с функцией фитнес-браслета или наоборот

Грань между фитнес-браслетом и смарт-часами стирается. Выпускать отдельные устройства становится в какой-то степени не так выгодно, как раньше. Принцип устройств all-in-one позволяет одинаково успешно соединять возможности надежного фитнес-трекера с основными показателями активности и смарт-помощника для ваших дел с оперативными уведомлениями, дублированием сообщений и возможностями быстрых ответов.

Не секрет, что самые продаваемые смарт-часы в мире - это Apple Watch. Им принадлежит 51,4 процента рынка. Но вот дальше начинается самое интересное. По результатам второго квартала Samsung потерял более двух процентов, а на вторую и третью строчку ожидаемо ворвались два весьма представительных бренда - Garmin и Huawei. И если первые это более профессиональное решение, нацеленное на узкий сегмент рынка, то Huawei - это универсальный бренд, охватывающий как зону домашнего фитнеса, так и более профессиональные дисциплины. Сохраняя при это довольно бюджетную стоимость.

В этом сентябре Huawei представляет умные часы Huawei Watch Fit с функцией измерения сатурации. Пандемия короновируса внесла свои коррективы - если раньше Sp02 расценивался в устройствах как побочная функция, которой никто не воспользуется, то сейчас это становится требованиям индустрии. Мы недавно рассказывали, как устроены пульсоксиметры в современных смарт-часах (ссылка). Даже Apple в недавнем обновлении своих Apple Watch добавила сенсор для измерения насыщения крови кислородом, не привнеся более никаких технологических апгрейдов в шестую серию.

Что из себя представляют Watch Fit?

На первый взгляд Watch Fit смотрятся неожиданно. Невесомый корпус в 21 грамм, который скорее свойственен фитнес-браслетам, вмещает полноценный AMOLED-экран с диагональю 1.64 дюйма и разрешением 280 × 456 пикселей. Блок сенсоров и зарядное отверстие находятся на обратной стороне часов. На корпусе есть только одна кнопка, которая вызывает меню и будит часы из спячки. Часы сразу идут с ремешком одного из трех вариантов: розовая сакура, мятный зеленый, графитовый черный. Где здесь скрывается вместительный аккумулятор, не очень понятно, но, по заявлениям компании, Huawei Watch Fit могут работать до десяти дней. Кроме того, реализован протокол быстрой зарядки.

Huawei соединили все свои успешные наработки в области фитнес-технологий. Watch Fit не просто ведет непрерывный мониторинг основных параметров, но и предлагает множество опций для самостоятельного фитнеса. Благодаря полноценному дисплею размером в 1.64 дюйма разработчики реализовали анимированного помощника для ваших тренировок. Он показывает, как правильно выполнять то или иное упражнение. Помимо полноценных упражнений для спортивного зала, есть опции легкой разминки, например на рабочем месте. Кроме того, в часах представлены 96 режимов тренировок: от занятий йогой до езды на велосипеде и хайкинга. Кстати, плавать в них можно - конструкция имеет класс водонепроницаемости до пяти АТМ.

Еще одной важной функцией на грани спорта и здоровья, в том числе психического, является контроль стресса. Технология HUAWEI TruRelax в течение всего цикла использования часов отслеживает уровень “тревожности”, исходя из данных пульса. Кроме того, есть возможность ответить на 12 вопросов, которые помогают системе дополнительно просканировать уровень вашего стресса и дать рекомендации по восстановлению.

Что же касается смарт-опций, то здесь реализованы все современные возможности: уведомления о входящих SMS и сообщениях из мессенджеров, быстрые ответы, события из календаря, управление плеером, возможность удаленного запуска камеры смартфона, настройка будильников и таймеров и многое другое.

Приобрести новую модель Huawei Watch Fit можно будет уже 28 сентября в сетях магазинов электроники.