В Алматинской области рухнул спорткомплекс за 1,1 миллиарда. Названа возможная причина

В акимате Алматинской области прокомментировали обрушение строящегося спортивного комплекса в Чундже, сообщает Tengrinews.kz
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По словам заместителя руководителя Управления строительства Алматинской области Еркебулана Усманбаева
, во время обрушения никто из рабочих на стройке спортивного комплекса не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причину ЧП.
"Полсотни человек работали на объекте. Застройщик - ТОО "Лидер НК". Здесь предполагается построить три корпуса. В одном из них упала крыша. Причины обрушения могут быть разные. Может быть и человеческий фактор. В процессе строительства, может, кто-то болт закрутил неправильно, всякое же может быть. Может, стык не так поставил, сварку недоделал", - сказал Усманбаев.
Но замруководителя Управления строительства области считает, что это происшествие не отразится на ходе строительства. При лучшем раскладе работы планируют закончить до конца года.
"Демонтаж сделаем и будем достраивать этот объект однозначно. Должны были закончить до конца года. Теперь это зависит от пандемии, если будут закрывать на карантин, то на следующий год останется. А так, планируем в этом году сдать объект", - поделился Усманбаев.
Также Усманбаев рассказал, что стоимость объекта 1,1 миллиарда тенге. в нем смогут заниматься спортом до 180 человек.
Ранее сообщалось, что 21 сентября в селе Чунджа Алматинской области рухнуло строящееся здание физкультурно-оздоровительного комплекса. Строительство сооружения началось в 2019 году и должно было завершиться к концу 2020 года.
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