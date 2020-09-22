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В Алматинской области рухнул спорткомплекс за 1,1 миллиарда. Названа возможная причина

По плану в спорткомплексе смогут заниматься 180 человек.

В Алматинской области рухнул спорткомплекс за 1,1 миллиарда. Названа возможная причина
Фото: Nege.kz
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В акимате Алматинской области прокомментировали обрушение строящегося спортивного комплекса в Чундже, сообщает Tengrinews.kz.

По словам заместителя руководителя Управления строительства Алматинской области Еркебулана Усманбаева, во время обрушения никто из рабочих на стройке спортивного комплекса не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причину ЧП.

"Полсотни человек работали на объекте. Застройщик - ТОО "Лидер НК". Здесь предполагается построить три корпуса. В одном из них упала крыша. Причины обрушения могут быть разные. Может быть и человеческий фактор. В процессе строительства, может, кто-то болт закрутил неправильно, всякое же может быть. Может, стык не так поставил, сварку недоделал", - сказал Усманбаев.

Но замруководителя Управления строительства области считает, что это происшествие не отразится на ходе строительства. При лучшем раскладе работы планируют закончить до конца года.

"Демонтаж сделаем и будем достраивать этот объект однозначно. Должны были закончить до конца года. Теперь это зависит от пандемии, если будут закрывать на карантин, то на следующий год останется. А так, планируем в этом году сдать объект", - поделился Усманбаев.

Также Усманбаев рассказал, что стоимость объекта 1,1 миллиарда тенге. в нем смогут заниматься спортом до 180 человек. 

Ранее сообщалось, что 21 сентября в селе Чунджа Алматинской области рухнуло строящееся здание физкультурно-оздоровительного комплекса. Строительство сооружения началось в 2019 году и должно было завершиться к концу 2020 года.

 

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