Граффити с изображением Зарины Дияс появилось в Нур-Султане

В Нур-Султане еще одну спортивную площадку под мостом украсили граффити казахстанской теннисистки Зарины Дияс. В ближайшее время там же появятся изображения олимпийского чемпиона 1972 года по баскетболу Алжана Жармухамедова и звезды NBA Леброна Джеймса, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Новый объект обустраивают под мостом возле Евразийского Национального университета имени Л.Н. Гумилева. Там будут расположены стритбольная площадка, скейт-зона, зона для настольного тенниса и workout-площадка.
Граффити с портретом Геннадия Головкина появилось в Нур-Султане
Как сообщили в пресс-службе акимата города Нур-Султан, всего в 2020 году в столице будет обустроено 50 общественных пространств и 150 дворов. Кроме того, в жилых массивах началось строительство трех крупных физкультурно-оздоровительных комплексов.