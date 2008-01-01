Граффити с изображением Зарины Дияс появилось в Нур-Султане

В Нур-Султане еще одну спортивную площадку под мостом украсили граффити казахстанской теннисистки Зарины Дияс. В ближайшее время там же появятся изображения олимпийского чемпиона 1972 года по баскетболу Алжана Жармухамедова и звезды NBA Леброна Джеймса, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Новый объект обустраивают под мостом возле Евразийского Национального университета имени Л.Н. Гумилева. Там будут расположены стритбольная площадка, скейт-зона, зона для настольного тенниса и workout-площадка.



Добавим, что ранее похожее арт-пространство появилось под другим столичным мостом между Триатлон парком и Президентским парком. Там были нарисованы граффити с изображением трагически погибшего баскетболиста Кобе Брайанта а также казахстанского боксера Геннадия Головкина.



Граффити с портретом Геннадия Головкина появилось в Нур-Султане



Как сообщили в пресс-службе акимата города Нур-Султан, всего в 2020 году в столице будет обустроено 50 общественных пространств и 150 дворов. Кроме того, в жилых массивах началось строительство трех крупных физкультурно-оздоровительных комплексов.