Граффити с изображением Зарины Дияс появилось в Нур-Султане

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В Нур-Султане еще одну спортивную площадку под мостом украсили граффити казахстанской теннисистки Зарины Дияс. В ближайшее время там же появятся изображенияолимпийского чемпиона 1972 года по баскетболу Алжана Жармухамедова и звезды NBA Леброна Джеймса, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Новый объект обустраивают под мостом возле Евразийского Национального университета имени Л.Н. Гумилева. Там будут расположены стритбольная площадка, скейт-зона, зона для настольного тенниса и workout-площадка.
Добавим, что ранее похожее арт-пространство появилось под другим столичным мостом между Триатлон парком и Президентским парком. Там были нарисованы граффити с изображением трагически погибшего баскетболиста Кобе Брайанта а также казахстанского боксера Геннадия Головкина.
Как сообщили в пресс-службе акимата города Нур-Султан, всего в 2020 году в столице будет обустроено 50 общественных пространств и 150 дворов. Кроме того, в жилых массивах началось строительство трех крупных физкультурно-оздоровительных комплексов.
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