Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес, сообщает "Евроспорт" со ссылкой на El Mundo.

Криштиану сделал девушке предложение во время вечеринки, которую она организовала, чтобы встретиться с его друзьями. Джорджина ответила согласием.

На мероприятии не присутствовали члены семей Криштиану и Джорджины. Отмечается, что пара пока не планирует свадьбу - дата мероприятия еще не назначена.

Роналду встречается с Джорджиной с 2016 года. В 2017-м Родригес родила футболисту дочь Алану Мартину.