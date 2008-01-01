Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес

Они встречаются с 2016 года.

Фото: instagram.com/georginagio
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Сегодня 09:35

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес, сообщает "Евроспорт" со ссылкой на El Mundo.

Криштиану сделал девушке предложение во время вечеринки, которую она организовала, чтобы встретиться с его друзьями. Джорджина ответила согласием.

На мероприятии не присутствовали члены семей Криштиану и Джорджины. Отмечается, что пара пока не планирует свадьбу - дата мероприятия еще не назначена.

Роналду встречается с Джорджиной с 2016 года. В 2017-м Родригес родила футболисту дочь Алану Мартину.

Метки:
Роналду Криштиану Ювентус Португалия
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Сегодня 09:35
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